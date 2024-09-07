الصفحة الرياضية

نفاد جميع تذاكر مباراة العراق والكويت بتصفيات كأس العالم


أعلن الاتحاد الكويتي لكرة القدم، اليوم السبت (7 أيلول 2024)، نفاد جميع تذاكر مباراة منتخبي العراق والكويت ضمن التصفيات الحاسمة المؤهلة لكأس العالم 2026.

وقال مدير إدارة الإعلام والعلاقات العامة في الاتحاد الكويتي محمد بوعباس في حديث متلفز إن "جميع التذاكر المتاحة للبيع لجماهير الكويت والعراق عبر الموقع الإلكتروني نفدت بالكامل".

وأضاف "نشكر الجمهور الكويتي على تفاعله وحرصه على دعم المنتخب في مباراته المهمة أمام منتخب العراق الثلاثاء المقبل"، مشدداً على "ضرورة الالتزام والتعاون مع الجهات المنظمة ورجال الأمن".

وفي وقت سابق، أعلن السفير العراقي في الكويت المنهل الصافي، عن سماح الكويت بدخول المشجعين العراقيين مجاناً بسياراتهم ذات اللوحات الجديدة ودفتر المرور الدولي.

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