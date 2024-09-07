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الكشف عن مدة غياب مهاجم المنتخب العراقي أيمن حسين عن الملاعب


تشير المعطيات الأولية، اليوم السبت، الى ان المهاجم العراقي أيمن حسين سيغيب عن مباراة المنتخب العراقي أمام الكويت، على أمل أن يعود في النافذة الثانية من التصفيات أمام فلسطين وكوريا الجنوبية، وذلك بعد الاصابة التي تعرض لها في مباراة عُمان الأخيرة.

وتمكن أيمن حسين من قيادة المنتخب العراقي إلى الفوز على عمان بهدف نظيف، بعدما سجل الهدف الوحيد في الدقيقة 13 من كرة رأسية في المباراة التي أقيمت على ملعب البصرة الدولي، بحضور لامس الـ64 ألف متفرج

وبعد شعوره بآلام، تم استبداله من قبل المدرب ليسوس كاساس عند الدقيقة 84، ليشترك بدلاً منه المهاجم علي الحمادي.

وبحسب مصادر طبية عراقية، فان الكادر الطبي الذي أشرف على تشخيص إصابة المهاجم أيمن حسين في العراق، تخوف من وجود تمزق في الشريان الأبهر، وهذا إن حصل كان الأمر سيؤدي إلى وفاة اللاعب، خصوصًا بعدما أثبتت الفحوص وجود دم داخل رئته.

وخضع اللاعب للمزيد من الفحوصات الطبية، ومع تدخل رئيس الاتحاد العراقي عدنان درجال، تقرر نقله إلى الكويت لإجراء فحوص معمّقة، مع وجود إمكانية استدعاء أطباء من ألمانيا يقيمون في السعودية، كم ان الكادر الطبي فضل نقل اللاعب إلى خارج البلد ليتلقى العلاج بأفضل صورة ممكنة.

إن إجراء نقل اللاعب أيمن حسين إلى الكويت كان صحيحًا بنسبة 100%، لأنه لو تم فتح صدره في العراق وخضع لعملية جراحية لكان ترك كرة القدم، بالتالي أجرى هناك تدخلًا جراحيًّا ناجحًا، بحسب المصادر التي أكدت ان التشخيص الأخير لإصابة اللاعب أثبتت بأنه يعاني من تخثر الدماء داخل الرئة، والآن تعدى مرحلة الخطر، وفقا لـ" winwin"

واكتملت الإجراءات الطبية العاجلة في الكويت، وتم استخراج الدم من داخل صدر اللاعب بكمية وصلت إلى 3 لترات و200 سي سي، بالتالي فإن أيمن حسين سيغادر المستشفى بعد أيام قليلة، ويحتاج إلى فترة نقاهة لمدة شهر، وبعدها يمكنه العودة إلى التدريبات.

وبحسب هذه المعطيات الأولية، فإن أيمن حسين سيغيب عن مباراة المنتخب العراقي أمام الكويت، على أمل أن يعود في النافذة الثانية من التصفيات أمام فلسطين وكوريا الجنوبية.

ومن المقرر أن يستمر تواجد المهاجم أيمن حسين في الكويت، حيث سيلتقي بزملائه أثناء وجود الوفد العراقي هناك، استعدادًا لمواجهة أصحاب الأرض في الجولة الثانية من التصفيات الآسيوية الحاسمة، المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

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