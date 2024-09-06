التشخيص الاولي : ايمن حسين سيغيب عن الملاعب 40 يوما

كشف مصدر رياضي، اليوم الجمعة، (6 أيلول 2024)، ان نجم المنتخب الوطني، أيمن حسين، سيغيب عن ثلاث مواجهات مقبلة للمنتخب في التصفيات الآسيوية المؤهلة لمونديال 2026 بداعي الإصابة.

وذكر المصدر،، ان "أيمن حسين سيغيب عن مباريات المنتخب الوطني أمام الكويت المقررة يوم الثلاثاء المقبل (10 أيلول)، و بعدها أمام فلسطين وكوريا الجنوبية".

ولفت المصدر الى، ان "الطبيب المشرف على علاج اللاعب، توقع خروج (أيمن حسين) المستشفى بعد ثلاثة أيام لكنه يحتاج الى فترة نقاهة مدتها 45 يوميا وبعدها يمكنه العودة إلى التدريبات".

وكان اللاعب أيمن حسين قد أصيب في مباراة العراق وعُمان (1-0) أمس الخميس في مباراة الجولة الأولى من المرحلة الأخيرة للتصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026.

وطمأن اتحاد الكرة الجماهير على الوضع الصحي للاعب حسين وقال: "انه تعرض لإصابةٍ قويةٍ في بدايةِ مباراة الأمس، نقل على إثرها إلى المستشفى في البصرة بعد نهايةِ مباراة العراق و عُمان، حيث اتضحَ فيما بعد تعرضه إلى كدمةٍ في الصدر أدت إلى نزيفٍ داخلي تطلبَ تدخلاً جراحياً، وتمّ نقله إلى الكويت لغرض استكمالِ العلاج برفقةِ رئيسِ الاتحاد العراقيّ لكرة القدم عدنان درجال، والسفير العراقي في دولة الكويت المنهل الصافي".

يشار الى ان المنتخب الوطني سيواجه الكويت في العاشر من ايلول الجاري على ان يلتقي ضيفه الفلسطيني في ملعب البصرة في 10 من تشرين الأول المقبل وفي 15 من الشهر نفسه مضيفه الكوري الجنوبي.