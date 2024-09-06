السفير العراقي في الكويت يطمئن الجمهور : أيمن حسين يرقد الآن تحت المراقبة وزال الخطر

طمأن السفير العراقي في الكويت المنهل الصافي ، الاوساط الرياضية بزوال الخطر عن الحالة الصحية لنجم المنتخب الوطني أيمن حسين ، وهو يرقد الآن تحت المراقبة الطبية .

وكتب السفير العراقي ، في تعليق عبر احدى مجموعات تطبيقات التواصل الإجتماعي، اليوم الجمعة ، " الأخوة والأخوات الافاضل… بفضل الله ومنته، أطمئن الجميع على صحة الكابتن أيمن حسين ، حيث زال الخطر عنه والحمدلله ، وهو الآن يرقد تحت المراقبة للأطمئنان "، عادا انه" ايمن " لم يحتاج لعملية وحالته الان مستقرة .

وكانت مصادر كروية في اتحاد الكرة العراقي ، كشفت عن إجراء عملية جراحية لنجم منتخبنا الوطني أيمن حسين على مستوى الرئة بعد إصابته في المباراة مع منتخب عمان.

وأكدت المصادر ، ان " أيمن حسين تم نقله من مستشفى الشفاء في البصرة إلى إحدى مستشفيات دولة الكويت "، مبينة ان " قرار نقل اللاعب إلى الكويت جاء بسبب عدم إمكانية نقله جواً إلى بغداد خوفاً من الصغط الجوي ، وكذلك عدم نقله براً لبعد المسافة "