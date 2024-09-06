بعد البيان الرسمي.. يونس محمود يكسّر صمته بشأن إصابة أيمن حسين

علق النائب الثاني لرئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم يونس محمود، اليوم الجمعة، على إصابة لاعب المنتخب الوطني أيمن حسين خلال مباراة عمان والتي انتهت بفوز العراق بهدف من توقيع أيمن، في أولى مباريات التصفيات الحاسمة المؤهلة لكأس العالم.

وكتب محمود في تدوينة على منصة فيسبوك، "الحمدالله.. أيمن بخير"، وذلك عقب بعد الضجة الكبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي في العراق فور الإعلان عن نقله الى أحد المستشفيات الكويتية لتدهور حالته الصحية.

وفي وقت سابق، أكد عضو الاتحاد العراقي لكرة القدم الناطق الرسميّ "أحمد الموسوي" نائب رئيس الوفد العراقيّ المتواجد في البصرةِ، تحسن حالة اللاعب "أيمن حسين" واستقرارها بعد تعرضه لإصابةٍ قويةٍ في بدايةِ مباراة الأمس، نقل على إثرها إلى المستشفى في البصرة بعد نهايةِ مباراة العراق وعُمان.

وقال الموسوي في بيان انه بعد تعرض اللاعب أيمن حسين إلى كدمةٍ في الصدر أدت إلى نزيفٍ داخلي تطلبَ تدخلاً جراحياً، وتمّ نقله إلى الكويت لغرض استكمالِ العلاج برفقةِ رئيسِ الاتحاد العراقيّ لكرة القدم عدنان درجال، والسفير العراقي في دولة الكويت المنهل الصافي، حيث يتابعان باهتمامٍ بالغٍ الحالةَ الصحية للاعب أيمن حسين بشكلٍ مستمرٍ من خلال تواجدهما المُباشر مع الفريقِ الطبيّ في إحدى مستشفيات الكويت.

‏‎ومن المؤملِ أن يتواصل الفحص اليوم الجمعة ليتمّ بعدها الوقوفُ على درجةِ تعافيه من الإصابة التي لحقت به، وتحديد الوقتِ المُناسبِ لعودته إلى الملاعب، بحسب البيان.

يشار الى ان مدرب المنتخب الوطني العراقي خيسوس كاساس، أعلن عن تعرض مهاجم المنتخب أيمن حسين لإصابة ونقله إلى المستشفى، وذلك خلال المؤتمر الصحفي عقب نهاية المباراة مع عمان والتي انتهت بفوز العراق بهدف من توقيع أيمن، في أولى مباريات التصفيات الحاسمة المؤهلة لكأس العالم.