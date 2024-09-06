الصفحة الرياضية

بعد البيان الرسمي.. يونس محمود يكسّر صمته بشأن إصابة أيمن حسين


علق النائب الثاني لرئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم يونس محمود، اليوم الجمعة، على إصابة لاعب المنتخب الوطني أيمن حسين خلال مباراة عمان والتي انتهت بفوز العراق بهدف من توقيع أيمن، في أولى مباريات التصفيات الحاسمة المؤهلة لكأس العالم.

وكتب محمود في تدوينة على منصة فيسبوك، "الحمدالله.. أيمن بخير"، وذلك عقب بعد الضجة الكبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي في العراق فور الإعلان عن نقله الى أحد المستشفيات الكويتية لتدهور حالته الصحية.

وفي وقت سابق، أكد عضو الاتحاد العراقي لكرة القدم الناطق الرسميّ "أحمد الموسوي" نائب رئيس الوفد العراقيّ المتواجد في البصرةِ، تحسن حالة اللاعب "أيمن حسين" واستقرارها بعد تعرضه لإصابةٍ قويةٍ في بدايةِ مباراة الأمس، نقل على إثرها إلى المستشفى في البصرة بعد نهايةِ مباراة العراق وعُمان.

وقال الموسوي في بيان انه بعد تعرض اللاعب أيمن حسين إلى كدمةٍ في الصدر أدت إلى نزيفٍ داخلي تطلبَ تدخلاً جراحياً، وتمّ نقله إلى الكويت لغرض استكمالِ العلاج برفقةِ رئيسِ الاتحاد العراقيّ لكرة القدم عدنان درجال، والسفير العراقي في دولة الكويت المنهل الصافي، حيث يتابعان باهتمامٍ بالغٍ الحالةَ الصحية للاعب أيمن حسين بشكلٍ مستمرٍ من خلال تواجدهما المُباشر مع الفريقِ الطبيّ في إحدى مستشفيات الكويت.

‏‎ومن المؤملِ أن يتواصل الفحص اليوم الجمعة ليتمّ بعدها الوقوفُ على درجةِ تعافيه من الإصابة التي لحقت به، وتحديد الوقتِ المُناسبِ لعودته إلى الملاعب، بحسب البيان.

يشار الى ان مدرب المنتخب الوطني العراقي خيسوس كاساس، أعلن عن تعرض مهاجم المنتخب أيمن حسين لإصابة ونقله إلى المستشفى، وذلك خلال المؤتمر الصحفي عقب نهاية المباراة مع عمان والتي انتهت بفوز العراق بهدف من توقيع أيمن، في أولى مباريات التصفيات الحاسمة المؤهلة لكأس العالم.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
نفاد جميع تذاكر مباراة العراق والكويت بتصفيات كأس العالم
الكشف عن مدة غياب مهاجم المنتخب العراقي أيمن حسين عن الملاعب
التشخيص الاولي : ايمن حسين سيغيب عن الملاعب 40 يوما
أول تعليق من اللاعب أيمن حسين بعد إصابته في مباراة عمان
السفير العراقي في الكويت يطمئن الجمهور : أيمن حسين يرقد الآن تحت المراقبة وزال الخطر
بعد البيان الرسمي.. يونس محمود يكسّر صمته بشأن إصابة أيمن حسين
توضيح رسمي من الاتحاد العراقي بشأن إصابة اللاعب أيمن حسين
مدرب عمان: لم يحالفنا الحظ أمام العراق
عدنان درجال يبارك فوز منتخبنا ببداية مشواره في التصفيات المونديالية
كاساس: النقاط الثلاث مهمة في بداية المشوار
الاكثر مشاهدة في (الصفحة الرياضية)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 0
يورو 0
الجنيه المصري 0
تومان ايراني 0
دينار اردني 0
دينار كويتي 0
ليرة لبنانية 0
ريال عماني 0
ريال قطري 0
ريال سعودي 0
ليرة سورية 0
دولار امريكي 0
ريال يمني 0
التعليقات
حيدر الاعرجي : دوله رئيس الوزراء المحترم معالي سيد وزير التعليم العالي المحترم يرجى التفضل بالموافقه على شمول الطلبه السادس ...
الموضوع :
مجلس الوزراء : موقع الكتروني لإستقبال الشكاوى وتقديم التعيينات
سهام جاسم حاتم : احسنتم..... الحسين بن علي بن أبي طالب عليهما السلام.جسد اعلى القيم الانسانية. لكل الطوائف ومختلف الاقوام سواء ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
Muna : بارك الله فيكم ...احسنتم النشر ...
الموضوع :
للامام علي (ع) اربع حروب في زمن خلافته
الحاج سلمان : هذه الفلتة الذي ذكرها الحاكم الثاني بعد ما قضى نبي الرحمة (ص) أعيدت لمصطفى إبن عبد اللطيف ...
الموضوع :
رسالة الى رئيس الوزراءالسابق ( الشعبوي) مصطفى الكاظمي
فاديه البعاج : اللهم صلي على محمد وال محمد يارب بحق موسى ابن جعفر ان تسهل لاولادي دراستهم ونجاح ابني ...
الموضوع :
صلاة الإمام موسى بن جعفر الكاظم (عليه السلام) لقضاء الحوائج
محمد الخالدي : الحمد لله على سلامة جميع الركاب وطاقم الطائرة من طيارين ومضيفين ، والشكر والتقدير الى الطواقم الجوية ...
الموضوع :
وزير النقل يثني على سرعة التعاطي مع الهبوط الاضطراري لطائرة قطرية في مطار البصرة
Maher : وياريت هذا الجسر يكون طريق الزوار ايضا بأيام المناسبات الدينية لان ديسدون شارع المشاتل من البداية للنهاية ...
الموضوع :
أمانة بغداد: إنشاء أكبر مجسر ببغداد في منطقة الأعظمية
ساهر اليمني : الَّذِينَ إِن مَّكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنكَرِ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ ...
الموضوع :
السوداني : عاشوراء صارت جزءا من مفهومنا عن مواجهة الحق للباطل
هيثم العبادي : السلام عليكم احسنتم على هذه القصيدة هل تسمح بقرائتها ...
الموضوع :
قصيدة الغوث والامان = يا صاحب الزمان
مواطن : حسبي الله ونعم الوكيل ...
الموضوع :
بلا رأس و"محنطة".. 139 جثة تخرج من "شق أرضي" في نينوى بعد سنوات طويلة من الظلام
فيسبوك