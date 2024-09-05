الصفحة الرياضية

مدرب عمان: لم يحالفنا الحظ أمام العراق


قال التشيكي ياروسلاف شيلهافي المدير الفني لمنتخب عمان، إن لاعبيه قدموا مباراة جيدة رغم الخسارة أمام العراق (0-1)، مساء اليوم الخميس، في بداية المرحلة الثالثة من تصفيات آسيا المؤهلة إلى كأس العالم 2026، معتبرا أن "الحظ لم يحالفهم".

وأضاف شيلهافي، في المؤتمر الصحفي بعد المباراة التي أقيمت على ملعب البصرة الدولي: "المباراة كان الممكن أن تنتهي بنتيجة أفضل من خسارة المنتخب العماني، والمنتخب العراقي خطف الفوز من استغلال ركلة ركنية".

وتابع مدرب عمان أن لاعبيه استطاعوا العودة إلى أجواء المباراة بعد التأخر في نتيجتها، لكنهم لم يتمكنوا من التسجيل، مشددا على أن الخسارة لن تبعد أحمر الخليج عن المنافسة.

واستطرد شيلهافي: "لم نتأخر في التغييرات، والإصابات أجبرتنا على بعضها، وكنا نستحق التعادل على أقل تقدير".

ووجه شيلهافي الشكر لنجوم عمان على ما قدموه من أداء إضافة إلى "قتاليتهم العالية"، مؤكدا العمل بقوة خلال الفترة المقبلة للتمسك بأمل المنافسة.

يشار إلى أن مواجهة المنتخب العماني المقبلة في التصفيات ستكون أمام منتخب كوريا الجنوبية، في مسقط يوم الثلاثاء المقبل

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