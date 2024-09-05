عدنان درجال يبارك فوز منتخبنا ببداية مشواره في التصفيات المونديالية

بارك رئيسُ الاتحاد العراقيّ لكرة القدم «عدنان درجال»، نيابةً عن أسرةِ الاتحاد، الفوزَ الذي حققه منتخبنا الوطنيّ على نظيره العُماني في بدايةِ مشواره في التصفياتِ القارية المؤهلة لكأسِ العالم 2026.

وقال رئيسُ اتحاد الكرة في بيان: رغم حساسيةِ المباراة كونها الأولى في التصفياتِ المونديالية، لكن منتخبنا حققَ الأهمَ وهو الفوز، خاصةً أن منتخبنا لعبَ في أرضه وبين جماهيره.

وأضاف : الجمهورُ كان له دورٌ ايجابي ومؤثر، وكان عاملاً مساهماً في منح لاعبينا ثقةً كبيرةً في مواجهةِ منتخب سلطنةِ عُمان.

وأوضح : على لاعبينا نسيان مواجهة عُمان والتحضير بالشكلِ الجيدِ لملاقاةِ منتخب الكويت يوم الثلاثاء المقبل، خاصةً أن المباراةَ ستجري في الكويت.

وأكمل : الحمدُ لله فقد أسعدنا جمهورنا من خلال الفوز، والأهم أن يزدادَ الحماسُ أكثر، ونواصل تحقيقَ النتائج الايجابيّة في أرضنا، مع التذكير أن الانطلاقاتَ دائماً تكون متلكئةً لأصحابِ الأرض، وهو ما حصلَ مع أكثر من منتخب، لكن لاعبينا نجحوا في باكورةِ مشوارهم في خطف الفوز وكسب النقاط الثلاث.