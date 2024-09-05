كاساس: النقاط الثلاث مهمة في بداية المشوار

اوضح مدرب منتخبنا الوطني خيسوس كاساس ان الفوز مهم في بداية المشوار .

وقال كاساس في المؤتمر الصحفي بعد الفوز على عمان: الاهم هو النقاط الثلاث في هذا اللقاء و العامل البدني كان مؤثرا في المباراة كون اغلب اللاعبين لم يخض مباراة تنافسية منذ فترة طويلة.

وبين ان المباراة الاولى مهمة وصعبة وشاهدنا منتخبات كبيرة لم تنتصر اليوم وبالتالي تركيزنا كان منصبا على ضرورة تحقيق الفوز وكسب نقاط المواجهة لافتا ان الإرهاق اثر علينا في اللقاء اكثر من الاصابات .

واضاف في الشوط الثاني كنا نجري خلف المنتخب العماني وعلينا معالجة الكثير من النقاط، منوها لا يمكننا معرفة اصابة أيمن حسين هو ذاهب الآن إلى المستشفى اما حسين علي تعرض لإرهاق اكثر من الاصابة وعلى الأكثر سيتواجد امام الكويت.