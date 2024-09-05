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المنتخب الوطني يفوز على نظيره العماني ضمن التصفياتِ المؤهلة لمونديال 2026


 

فاز المنتخب الوطني لكرة القدم، على نظيره العُماني، 1-0، مساء اليوم الخميس، (5 أيلول 2024)، لحساب الجولة الأولى من التصفيات الآسيوية الأخيرة المؤهلة لكأس العالم 2026.

وسجل أيمن حسين هدف الفوز الوحيد للعراق د 13 من عمر الشوط الأول.

ولم يشهد الشوط الثاني من اللقاء الذي استضافه ملعب البصرة الدولي أي فرص حقيقية لكلا المنتخبين.

وبهذا فقد ظفر العراق بثلاث نقاط، على ان يواجه مضيفه الكويتي في العاشر من الشهر الجاري.

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