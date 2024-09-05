كاساس يوجّه لاعبي المنتخب قبل مواجهة عمان

وجه الإسباني خيسوس كاساس مدرب المنتخب العراقي، رسالة أخيرة إلى لاعبيه قبل خوض المباراة أمام عمان في تصفيات آسيا الحاسمة المؤهلة إلى كأس العالم 2026 في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك, والتي ستقام على ملعب البصرة الدولي "جذع النخلة" عند الساعة السابعة مساءً بتوقيت بغداد وسط توقعات بحضور نحو 65 ألف متفرج.

وكان مدرب المنتخب العراقي خيسوس كاساس، قد إجتمع باللاعبين قبل خوض لقاء عمان في التصفيات الحاسمة مساءً، حيث تحدث عن الكثير من الجوانب التكتيكية والأمور الفنية التي تخص أداء المنتخب في المباريات السابقة بالتصفيات المزدوجة، حيث شخص الأخطاء ودعا إلى تعزيز نقاط القوة في الفريق العراقي.

فقد أبلغ كاساس اللاعبين بضرورة التركيز في مباراة اليوم دون الشعور بأي ضغط، إذ يعرف كل لاعب ما هو مطلوب منه من واجبات ومهام وأيضاً طالب الجميع بأداء المهام الدفاعية على أتم وجه والمحافظة على رتم واحد في الدفاع والهجوم في مختلف دقائق المباراة، كما طالب اللاعبين بضرورة استثمار عاملي الأرض والجمهور في المباراة.

كما نبّه اللاعبين أيضاً بأن دفاع المنتخب العماني قوي جداً ولا يمكن اختراقه بسهولة، بالتالي سيكون سلاح الكرات الثابتة فعالاً للمنتخب العراقي في مباراة اليوم، إذ يرى المدرب بأنها ستحسم الأمور سواء من الجانب العراقي أو الجانب العماني، فيما أن كاساس طالب اللاعبين أيضاً بالعمل ككتلة واحدة والتحرك في جميع أرجاء الملعب ومن لا تسعفه اللياقة البدنية فإن بديله سيكون موجوداً، طبقًا لموقع winwin.

ويُتوقع أن تشهد المباراة حضوراً جماهيرياً غفيراً، فمن الجانب العماني سيحضر نحو 3 آلاف مشجع رغم تخصيص 5 آلاف مقعد لجمهور الأحمر، إذ قدمت الحكومة العراقية التسهيلات اللازمة للجماهير العمانية من خلال إعفائها من رسوم تأشيرة الدخول لتسهيل حضورها للمباراة، فيما حققت مبيعات تذاكر مباراة العراق وعمان أرقاماً كبيرة منذ انطلاق بيعها في الأماكن المخصصة لها في عدد من المحافظات العراقية، إذ من المتوقع أن يمتلئ الملعب بالكامل.

ومن الجدير بالذكر أن المنتخب العراقي يلعب في المجموعة الثانية ضمن تصفيات آسيا الحاسمة المؤهلة إلى كأس العالم 2026 إلى جانب منتخبات كوريا الجنوبية والأردن وعمان وفلسطين والكويت.