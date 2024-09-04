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المنتخب الوطني يختتم تدريباته تحضيرا لمواجهة عُمان غداً الخميس


اختتم المنتخب الوطني لكرة القدم ، تدريباته تحضيراً لمواجهة عُمان غداً الخميس في البصرة.

وقال الاتحاد العراقيّ لكرة القدم في بيان :" ان المنتخب الوطني اختتم تدريباته مساء اليوم ،وذلك بخوصه وحدةً تدريبيّةً (اوفيشال) على أرضِ ملعب البصرة الدوليّ تحضيراً لمواجهةِ منتخبِ عمان غداً الخميس في الساعةِ السابعة مساءً ضمن انطلاقِ الجولة الثالثة (الدور الأول) للتصفياتِ المؤهلة لكأسِ العالم ".

وأضاف :" ان التدريبات شهدت مشاركةَ جميع اللاعبين الـ 26 ، وحضرها رئيسُ الاتحاد العراقيّ لكرة القدم «عدنان درجال» و النائبُ الثاني «يونس محمود»، وأعضاءُ المكتب التنفيذيّ «محمد ناصر» و «فراس بحر العلوم» و «أحمد الموسوي» والأمين العام «محمد فرحان»، وكل من اللاعبين : جلال حسن، علي كاظم، حسين حسن، أسامة رشيد، يوسف أمين، أحمد مكنزي، صفاء هادي، مصطفى سعدون، حسين علي، أحمد يحيى، إبراهيم بايش، أمير العماري، محمد الطائي، مهند علي، علي جاسم، مناف يونس، سعد ناطق، زيد تحسين، زيدان إقبال، ريبين سولاقا، ميرخاس دوسكي، دانيلو السعد، لؤي العاني، أمجد عطوان، علي الحمادي، أيمن حسين."

واوضح :" ان مفردات الوحدة التدريبيّة تركزت حولَ طريقةِ وأسلوب اللعب، وتطبيق مفردات الواجبات الموكلة من قبل الجهازِ الفنيّ لكل لاعبٍ وتنوعها في أجزاءٍ مختلفةٍ على طول الملعب تارةً ونصف ملعب تارةً أخرى"

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