كاساس : مواجهة عمان لا تخلو من الصعوبة ويدعو الجماهير إلى مساندة المنتخب العراقي

أكد مدرب منتخب العراق خيسوس كاساس،إن المباراةَ مع عمان ستكون مهمةً لكلا الطرفين، ولا تخلو من الصعوبةِ، حيث سنواجهُ منافساً يتشابهُ في كثيرٍ من الأوقات معنا، و لن نستطيعَ التغلبَ عليه في مناسبتين، لافتا إلى أنه من الممكنِ الفوز لكن هذا لا يعني أن الفوزَ ضمان التأهل، حيث هناك عشرُ مبارياتٍ وهذه واحدة فقط.

وأشار كاساس خلال المؤتمر الصحفي الذي عُقدَ ظهر اليوم الأربعاء في فندقِ مناوي باشا إلى أهميةِ دعم الجماهير جداً، وعليهم مراعاةُ ما يمر به الفريقُ من مراحل، حيث من الممكن أن تكون هناك لحظات صعبة، والمنافس يكون أفضلَ، وهنا نحتاجُ في هذا اللحظات للدعم و المؤازرة، خصوصاً أن جميعَ اللاعبين وكل واحد منهم يمثل منتخبَ بلده، ويسعى لتقديمِ كل ما لديه من أجل إسعاد الجماهير.

وطالب كاساس بالتشجيعِ منذ الدقيقة الأولى لأهميةِ المباراة، حتى عند خطأ اللاعب، ليثبتوا لنا أنهم اللاعبُ رقم 12 فعلاً. مؤكداً: إن الفريقَ العماني منتخبٌ عظيمٌ، و يمتلك إمكانياتٍ عاليةً، وتبقى الإمكانيات الفنيّة تعتمدُ على جودةِ اللاعبين لكلا الفريقين.

وعن إشكاليةِ تأخر انطلاق مباريات الدوري العراقيّ، وابتعاد معظم اللاعبين عن ( الفورمة) الحقيقية ومدى تجهيز الفريق بدنياً من خلال هذا التأخر، أوضح كاساس: التوقيتُ الحالي للمباراةِ هو فعلاً قد يكون مربكاً لكننا سنحاولُ قدر المستطاع تلافي ذلك، وإقامةُ معسكر الدوحة كان جزءاً من هذه المعالجات.

وسيواجه منتخبنا الوطني شقيقه العماني يوم غد الخميس في مباراة بالمدينة الرياضية بالبصرة ضمن التصفيات المؤهلة لكأس العالم ٢٠٢٦.