اتحاد كرة القدم يتخذ قرارات صارمة، لحماية لاعبي المنتخب

صرّح الاتحاد العراقي لكرة القدم اتخاذ قرارات صارمة، لحماية لاعبي منتخب العراق قبل المواجهة المرتقبة أمام عمان، في تصفيات كأس العالم 2026 في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، حيث سيواجه المنتخب العراقي نظيره العماني يوم غد الخميس، على ملعب البصرة الدولي ضمن منافسات الجولة الأولى من التصفيات.

وأوضح عضو الاتحاد العراقي أحمد الموسوي، إن الاتحاد العراقي لكرة القدم، وبعد تنظيمه بطولة كأس الخليج (خليجي 25) في البصرة، أصبحت لديه التجربة الكافية لتنظيم المنافسات والبطولات المهمة، وهو الآن مستعد لتنظيم مباراة منتخب العراق ضد عمان يوم الخميس، وإظهارها بالشكل المطلوب".

وتابع عضو الإتحاد، "الاتحاد العراقي سبق وأن شخص الأخطاء التنظيمية القليلة التي حدثت في خليجي 25، وبالتالي يعمل على معالجتها في التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم، وأول هذه الأمور حماية لاعبي العراق من الأمور التي من الممكن أن تتسبب في تشويشهم ذهنيًّا، لذلك اتخذ الاتحاد قرارًا صارمًا بنشر القوات الأمنية لحماية مكان وجود وفد المنتخب العراقي من دخول المشجعين، أو وسائل الإعلام أو المشاهير عبر مواقع التواصل الاجتماعي".

وأضاف، "الطابق المخصص للمنتخب العراقي في الفندق الذي يقيم فيه في البصرة، لن يدخله أي شخص سوى أعضاء بعثة المنتخب العراقي من إداريين ولاعبين، كون الكادر التدريبي والإداري في المنتخب العراقي يريدون إبعاد لاعبي العراق عن كل ما من شأنه التأثير في وضعهم ونفسيتهم".

وأكد أن، "الاتحاد العراقي حريص جدًّا على إنجاح تنظيم مباراة العراق وعمان في التصفيات، الاتحاد يسعى إلى تحقيق النجاح على مستوى التنظيم وعلى مستوى النتيجة، لذلك يعمل من أجل تيسير إيصال كل المعدات والأمور الأخرى الخاصة ببث المباراة من ملعب البصرة الدولي في أقرب وقت ممكن، ليكون الجميع في أتم الجاهزية بيوم المباراة".

وبيّن الموسوي أن، "نجاح منتخب العراق هو مسؤولية الجميع، يجب أن تتكاتف الجماهير مع المنتخب العراقي والاتحاد العراقي لإنجاح مهمة أسود الرافدين، كونه مقبلًا على مباريات هامة جدًّا، ويتوجب عليه حصد أكبر قدر ممكن من النقاط ليضمن التأهل إلى كأس العالم 2026".