علي جاسم وعلي الحمادي يلتحقان بوفد المنتخب العراقي في البصرة (صورة)

التحقَ كل من اللاعبين علي جاسم وعلي الحمادي المحترفين بنادييّ كومو الإيطالي وابسويتش تاون الإنكليزي بوفدِ المنتخب الوطنيّ العراقي في مقرِّ إقامته بمدينةِ البصرة، وذلك بعد وصولهما صباح اليوم الثلاثاء.

ومن المؤملِ أن يشاركَ اللاعبان في الوحدةِ التدريبيةِ المسائيةِ مع بقيةِ لاعبي المنتخبِ الوطنيّ تحضيراً لمواجهةِ منتخبِ سلطنة عُمان يوم الخميس المقبل ضمن الجولةِ الأولى للتصفياتِ المؤهلة لنهائياتِ كأس العالم 2026.

وفي السياق أيضاً، أكدت وزارة الشباب والرياضة العراقية، جاهزية ملعب البصرة الدولي لاحتضان مباراة العراق وعمان يوم الخميس المقبل، حيث استكملت جميع التحضيرات الخاصة بالمباراة المرتقبة والتي ستكون بداية مشوار أسود الرافدين في المرحلة الحاسمة من التصفيات.

كما أكدت الحكومة المحلية في محافظة البصرة، استكمال الإجراءات ووضع الخطط الأمنية والخدمية لإنجاح استضافة المباراة، إذ لن تكون الشوارع مغلقة أمام مرور المركبات في يوم المباراة على عكس ما كان يحدث في الأعوام السابقة.

وسيلعب المنتخب العراقي في المجموعة الثانية بالتصفيات والتي تضم منتخبات كوريا الجنوبية والأردن وعمان وفلسطين والكويت.