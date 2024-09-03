وفد المنتخب العماني يصل الى البصرة

وصل وفد المنتخب العماني لكرة القدم، اليوم الثلاثاء 3 أيلول/ سبتمبر 2024، الى محافظة البصرة لمواجهة المنتخب الوطني العراقي بتصفيات آسيا المؤهلة إلى كأس العالم 2026 في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

وسيواجه المنتخب العراقي نظيره العماني يوم الخميس المقبل على ملعب البصرة الدولي عند الساعة السابعة مساءً في مستهل مبارياته في المرحلة الحاسمة من التصفيات.

وكان وفد المنتخب العماني قد وصل الى مطار البصرة الدولي قبل قليل، استعداداً لمواجهة أسود الرافدين في تصفيات كأس العالم يوم الخميس المقبل، مشيرا الى ان المنتخب العماني سيجري اليوم الثلاثاء أولى وحداته التدريبية في إحدى ملاعب المدينة الرياضية في البصرة.

وأكدت وزارة الشباب والرياضة العراقية، جاهزية ملعب البصرة الدولي لاحتضان مباراة العراق وعمان يوم الخميس المقبل، حيث استكملت جميع التحضيرات الخاصة بالمباراة المرتقبة والتي ستكون بداية مشوار أسود الرافدين في المرحلة الحاسمة من التصفيات.

كما أكدت الحكومة المحلية في محافظة البصرة، استكمال الإجراءات ووضع الخطط الأمنية والخدمية لإنجاح استضافة المباراة، إذ لن تكون الشوارع مغلقة أمام مرور المركبات في يوم المباراة على عكس ما كان يحدث في الأعوام السابقة.

وسيلعب المنتخب العراقي في المجموعة الثانية بالتصفيات والتي تضم منتخبات كوريا الجنوبية والأردن وعمان وفلسطين والكويت.