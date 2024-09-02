منتخبنا الوطني يباشر تدريباته قرب جذع النخلة!

أجرى منتخبنا الوطني وحداته التدريبية مساء اليوم الاثنين في ملاعب التدريب الخاصة بالمدينة الرياضية في البصرة إستعدادًا لمواجهة منتخب عُمان الخميس المقبل في الساعة السابعة مساءً، وذلك ضمن تصفيات الجولة الأولى المؤهلة لمونديال 2026.

وحضر التدريبات رئيس الوفد يونس محمود النائب الثاني لرئيسِ الاتحاد، إضافة إلى الأعضاء محمد ناصر وأحمد الموسوي، وشارك فيها (24) لاعباً.

واللاعبون هم كل من: جلال حسن، علي كاظم، حسين حسن، أسامة رشيد، يوسف أمين، أحمد مكنزي، صفاء هادي، مصطفى سعدون، حسين علي، أحمد يحيى، إبراهيم بايش، أمير العماري، محمد الطائي، مهند علي، مناف يونس، سعد ناطق، زيد تحسين، زيدان إقبال، ريبين سولاقا، ميرخاس دوسكي، دانيلو السعد، لؤي العاني، أمجد عطوان، أيمن حسين.

ويؤمل أن يلتحقَ غداً كل من محترف كومو الإيطالي علي جاسم ومحترف إيبسويتش تاون الإنكليزي علي الحمادي لينضما إلى وفد المنتخب الوطنيّ في البصرة.