هذه الفئة فقط يسمح لها بالدخول الى الكويت لتشجيع اسود الرافدين

أعلن السفير العراقي لدى الكويت المنهل الصافي، أنه تم اعتماد اَلية لدخول 5 آلاف مشجع عراقي إلى الكويت ممن يحملون جوازات السفر الإلكترونية، لحضور مباراة الكويت والعراق ضمن تصفيات كأس العالم.

وقال الصافي، في تغريدة عبر حسابه على منصة (X) ان "جهود السفارة وجهود وزير الداخلية العراقي عبد الأمير الشمري، وبعد لقاء السفير صباح هذا اليوم، مع النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية الكويتي الشيخ فهد اليوسف، تكللت بالنجاح في اعتماد اَلية لدخول 5 آلاف مشجع عراقي ممن يحملون جوازات السفر الإلكترونية، لحضور مباراة تصفيات المجموعة الثانية المؤهلة لكأس العالم، يوم العاشر من شهر تشرين الاول الحالي، والتي ستجمع منتخبينا الشقيقين في استاد جابر الدولي".

وأضاف "سيقوم اتحادا الكرة في البلدين بتنظيم دخول المشجعين وإقامتهم بالتعاون مع الأجهزة الأمنية".