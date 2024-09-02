مجلس محافظة البصرة يعلن الاتفاق مع الجانب الكويتي على دخول 5 آلاف مشجّع عراقي إلى الكويت

اعلن مجلس محافظة البصرة، اليوم الإثنين (2 أيلول 2024)، الاتفاق مع الجانب الكويتي على دخول 5 آلاف مشجّع عراقي إلى الكويت لحضور مباراة المنتخب العراقي ونظيره الكويتي.

وقال رئيس اللجنة الأمنية في المجلس عقيل الفريجي في حديث صحفي إنه" تم الاتفاق على دخول خمسة الاف مشجع عراقي الى الكويت، وسيتم الاعلان عن الية دخول الجماهير سواء عبر البر أو الجو فضلا عن طريقة منح سمات الدخول".

وكشف محافظ البصرة اسعد العيداني يوم أمس الأحد، عن الاتفاق مع الجانب الكويتي على دخول 5 الاف مشجع عراقي للكويت لمؤازرة المنتخب الوطني.

وقال العيداني في تصريح صحافي، إنه" بعد سلسلة مباحثات حكومية محلية ومركزية أجريت مع الكويت تم الاتفاق على ذلك العدد لمساندة منتخبنا في مباراته المرتقبة مع الكويت في العاشر من ايلول الجاري ضمن تصفيات كأس العالم.

وتسببت تصريحات منسوبة للاعب كرة القدم الكويتي السابق والمعلق الرياضي أحمد موسى بخصوص قرار مرتقب لمنع العراقيين من حضور مباريات فريقهم الوطني ضمن منافسات بطولة خليجي 26 المنتظرة في الكويت، بأزمة بين البلدين.

المنشور الذي نفاه موسى وصل صداه إلى محافظة البصرة، حيث قال المحافظ أسعد العيداني في مؤتمر صحفي إن العراق سيمنع دخول الكويتيين إلى العراق إذا ما ثبتت صحة ما أُشيع عن منع الجماهير العراقية من دخول الكويت.

ولاقى الخبر ورد الفعل ردود فعل مختلفة على وسائل التواصل الاجتماعي حتى أصدر اللاعب الكويتي السابق أحمد موسى توضيحًا نفى بموجبه تلك الأخبار.