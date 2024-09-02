المنتخب العراقيّ يصل البصرة استعدادًا للقاء عُمان بتصفيات كأس العالم

وصل المنتخب الوطني العراقي لكرة القدم، اليوم الإثنين (2 أيلول 2024)، الى محافظة البصرة للقاء المنتخب العماني ضمن تصفيات كاس العالم لكرة القدم والمزمع اقامة المباراة يوم الخميس.

وقال مصدر صحفي بالمحافظة، إن" المنتخب العراقي وصل بقيادة المدرب خيسوس كاساس وعدد من اللاعبين إلى البصرة، مبينا ان هناك لاعبين اخرين يلعبون في الدوريات الاوربية سيصلون تباعا الى البصرة للإلتحاق بتدريبات المنتخب الوطني.

وكشف الاتحاد العماني لكرة القدم، يوم أمس الاحد (1 أيلول 2024)، عن موعد وصول فريقه الوطني الى البصرة وتفاصيل المعسكر التدريبي.

وقال المنسق الإعلامي للاتحاد يونس الغافري لـ"بغداد اليوم"، إن "المنتخب العماني اكمل استعداداته لمواجهة اسود الرافدين وانه سيصل بعد غد الى البصرة"، مبينا أن "المنتخب العراقي من المنتخبات القوية وعليه سنعمل لمواجهة قوية مع الفريق العراقي وهي مباراة ممكن ان يكون فيها اختلاف عن كأس الخليج وبالتالي سنقوم بإجراء وحدتين تدريبيتين قبل المواجهة".

وأضاف ان "الاتحاد العماني اشترى جميع التذاكر المخصصة لعمان وسيكون عددهم اكثر من ثلاثة الاف مشجع وستكون تلك الجماهير جاهزة للحضور وسيكون هنالك تنظيم عالي للمباراة من الاتحادين الاسيوي والعماني".

وأوضح أن "نجم المنتخب العماني صلاح اليحيائي سيغيب بسبب الإصابة وغير ذلك ان اللاعبين بأتم الجاهزية".

ويواجه المنتخب العراقي نظيره العماني الخميس المقبل على ملعب المدينة الرياضية في محافظة البصرة في بداية مشوار التصفيات الأخيرة المؤهلة إلى بطولة كأس العالم 2026.