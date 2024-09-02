العراق يعفي جماهير عمان من رسوم تأشيرة الدخول إلى البصرة

أعلنت سفارة سلطنة عمان في بغداد، اليوم الاثنين (2 أيلول 2024)، عن إعفاء الجماهير العمانية من رسوم تأشيرة دخول العراق للقادمين براً وجواً لحضور مباراة المنتخب العماني الذي سيواجه منتخبنا الوطني العراقي في البصرة الخميس المقبل، ضمن تصفيات كأس العالم 2026.

وقالت السفارة العمانية في تغريدة نشرتها على حسابها الرسمي بمنصّة "إكس": تنوه سفارة سلطنة عمان في بغداد أنه تم إعفاء الجماهير العمانية من رسوم تأشيرة دخول العراق للقادمين براً وجواً لمؤازرة المنتخب الوطني لكرة القدم الذي سيلعب مع نظيره العراقي في البصرة الخميس 5 سبتمبر في تصفيات كأس العالم 2026، يسري الإعفاء من 2 إلى 5 سبتمبر.