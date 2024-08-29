السلطات الكويتية: السماح بدخول 200 مشجع عراقي فقط لحضور مباراة الكويت والعراق!

أعلنت السلطات الكويتية، اليوم الخميس 29 أب 2024، السماح بدخول 200 مشجع عراقي لحضور مباراة الكويت والعراق في العاشر من الشهر المقبل ضمن التصفيات النهائية لكأس العالم 2026، وذلك بعد الضجة التي حصلت على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الشهر الجاري.

وأوقعت قرعة التصفيات المنتخب العراقي في المجموعة الثانية، إلى جانب منتخبات كوريا الجنوبية والأردن وعمان فلسطين والكويت.

وذكر رئيس الاتحاد الكويتي لكرة القدم، هايف المطيري، ان السلطات الكويتية سمحت بدخول 200 مشجع عراقي لحضور مباراة الكويت والعراق في العاشر من الشهر المقبل ضمن التصفيات النهائية لكأس العالم 2026، بحسب ما نقلت وسائل اعلام كويتية، حيث جاء ذلك بعد تصريح محافظ البصرة أسعد العيداني، أمس الأربعاء، بأن العراق سيتعامل بالمثل في حال عدم موافقة السلطات الكويتية للجمهور العراقي بالعبور إلى الكويت لحضور المباراة المرتقبة للمنتخب الوطني العراقي لكرة القدم أمام نظيره الكويتي.

وذكر العيداني للصحافيين: "سيتم مناقشة موضوع عبور الجمهور العراقي إلى الكويت لدعم المنتخب الوطني في مباراته المقبلة مع نظيره الكويتي الشهر المقبل في الكويت، في إطار التصفيات النهائية المؤهلة إلى كأس العالم مع الاتحاد العراقي لكرة القدم".

وتابع قائلا: "شخصياً، مع حضور جمهورنا في مباراته المقبلة، فلا توجد مشكلة من حضور جمهور الكويت إلى البصرة، وسنتعامل بالمثل، ولا يوجد سبب وجيه يمنع الجمهور العراقي من العبور إلى الكويت".

وكان العراق قد سمح للجمهور الكويتي بدعم منتخب بلاده، والدخول إلى العراق دون تأشيرة دخول لحضور منافسات خليجي 25 الأخير التي شهدت منافساتها محافظة البصرة العراقية.

وستستضيف الكويت النسخة السادسة والعشرين من بطولة كأس الخليج في كرة القدم في ديسمبر 2024، بحسب ما أعلن اتحاد كأس الخليج العربي في مايو/ايار بالدوحة.

وفي الـ17 من الشهر الجاري، أكد رئيس رابطة مشجعي المنتخبات العراقية ‏مهدي الكرخي، نجاح اجتماع عقدته الرابطة مع رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم عدنان درجال بشأن دخول الجماهير إلى الكويت لمؤازرة "أسود الرافدين"، في مباريات تصفيات كأس العالم الولايات المتحدة وكندا والمكسيك 2026.

وقال مهدي الكرخي في تصريحات إعلامية: "الاجتماع عُقد في مقر لاليغا بالعاصمة بغداد، وبحضور عضو الاتحاد أحمد عودة الموسوي والأمين العام للاتحاد العراقي محمد فرحان، إذ تمحور حول دخول الجماهير العراقية والإعلاميين وضيوف الاتحاد إلى دولة الكويت في مباراة المنتخبين يوم 10 سبتمبر/ أيلول المقبل، ضمن تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم".

وبين الكرخي: "أن عدنان درجال أكد له أنه من خلال العلاقة الطيبة بين وزير الداخلية العراقي عبد الأمير كامل الشمري ووزير الداخلية الكويتي، سيتم استحصال الموافقات الرسمية لدخول الجماهير العراقية لتشجيع ومساندة منتخبهم".

وأوضح: "الأمور أصبحت سالكة وفي طريقها للحل، بعد تطمينات رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم حول هذا الشأن".

ومن المنتظر أن يلتقي المنتخب العراقي في العاشر من شهر سبتمبر (أيلول) المقبل، مع نظيره الكويتي في إطار التصفيات النهائية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم عام 2026.

وسيخوض منتخب العراق مجموعة من المباريات الأخرى خلال التصفيات، حيث يواجه المنتخب الفلسطيني في العاشر من أكتوبر/ تشرين الأول، ثم ينتقل لملاقاة كوريا الجنوبية في العاصمة سول في الخامس عشر من الشهر ذاته، ويعود لمواجهة الأردن في البصرة في الرابع عشر من نوفمبر/ تشرين الثاني.

وفي مباريات الدور الثاني، سيلاقي المنتخب العراقي في التاسع عشر من نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل المنتخب العماني في مسقط، ويواجه الكويت في البصرة في العشرين من مارس/ آذار 2025، ويلاقي فلسطين في 25 مارس/ آذار 2025، بينما يستضيف كوريا الجنوبية في الخامس من يونيو/ حزيران 2025، ويختتم التصفيات بلقاء الأردن في 25 يونيو/ حزيران 2025.

ويجري منتخب أسود الرافدين حاليًا، معسكرًا تدريبيًا في العاصمة القطرية الدوحة استعداداً لانطلاق المرحلة الحاسمة من تصفيات آسيا المؤهلة إلى كأس العالم 2026 في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.

وتضم قائمة معسكر العراق في الدوحة كلاً من: جلال حسن، حسين حسن، علي كاظم، أكام هاشم، ريبين سولاقا، مصطفى سعدون، صفاء هادي، أمجد عطوان، حسن عبد الكريم، لؤي العاني، أحمد يحيى، مناف يونس، أحمد مكنزي، باشانغ عبد الله، سعد ناطق، زيد تحسين، أسامة رشيد، محمد الطائي، محمد قاسم ماجد، هيران أحمد، مهند علي.

كما تألفت قائمة المحترفين من 11 لاعبًا هم: علي الحمادي (إبسويتش تاون الإنجليزي)، ميرخاس دوسكي (سلوفاكو التشيكي)، أمير العماري (كراكوفيا البولندي)، زيدان إقبال (أوتريخت الهولندي)، حسين علي ودانيلو السعد (هيرنيفين الهولندي)، يوسف الأمين (الوحدة السعودي)، فرانس بطرس (بورت التايلاندي)، علي جاسم (كومو الإيطالي)، إبراهيم بايش (الرياض السعودي)، أيمن حسين (الخور القطري).