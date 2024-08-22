بجوار العراقي علي جاسم.. مدرب كومو الإيطالي يتحرك لضم قائد برشلونة السابق

يسعى نادي كومو الإيطالي لإبرام صفقة جديدة في سوق الانتقالات الصيفية الحالية، ويتعلق الأمر بقائد برشلونة السابق، سيرجي روبيرتو؛ الذي لا يرتبط بعقد مع أي نادٍ حاليًا.

ووفقًا لما أورده موقع "فوتبول إيطاليا" الناطق بالإنجليزية، نقلًا عن شبكة "سكاي سبورت إيطاليا"، فإن قادة كومو يتواصلون بصفة مستمرة مع روبيرتو، تمهيدًا لإمكانية ضمه عبر تعاقد يمتد لمدة عامين.

ورحل روبيرتو عن برشلونة، هذا الصيف، بعد 11 عامًا أمضاها مع الفريق الأول للنادي الكتالوني؛ حيث خاض أكثر من 245 مباراة في بطولة الدوري الإسباني، وتُوج بالكثير من الألقاب المهمة، منها خماسية تاريخية عام 2015.

وتزامل روبيرتو مع مدرب كومو الحالي، سيسك فابريغاس، كلاعبَين في الفريق الأول ببرشلونة لمدة 3 مواسم (2011-14).

فابريغاس.. من لاعب في كومو الإيطالي إلى مدرب للفريق

ورحل فابريغاس عن برشلونة في صيف 2014؛ حيث أكمل انتقاله إلى نادي تشيلسي الإنجليزي، قبل أن يمثل موناكو وكومو. وتوقف فابريغاس عن لعب كرة القدم في 2023، ليصبح مدربًا للفريق الإيطالي.

وقاد فابريغاس كومو للصعود إلى دوري الدرجة الأولى الإيطالي. وقبل يومين، خاض الفريق مباراته الأولى في موسم البطولة الجديد، أمام يوفنتوس؛ حيث مُني بخسارة ثقيلة (0-3).

يُذكر أن سياسة كومو في سوق الانتقالات تعتمد بشكل كبير على ضم لاعبين يملكون خبرات كبيرة، وقد تعاقد النادي هذا الصيف مع أسماء شهيرة، مثل حارس المرمى الإسباني بيبي رينا، ومواطنه الظهير الأيسر ألبرتو مورينو، والمهاجم الإيطالي المُخضرم أندريا بيلوتي، مع ضم بعض المواهب الشابة، حيث تعاقد الفريق في الفترة الماضية مع اللاعب العراقي علي جاسم.