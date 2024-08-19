كاساس يعلن قائمة المحترفين لمواجهة منتخبي عمان والكويت

أعلن مدرب المنتخب الوطني العراقي خيسوس كاساس قائمة اللاعبين المحترفين المستدعاة لمواجهة منتخبي عمان والكويت في 5 أيلول المقبل بالبصرة و 10 أيلول في الكويت على التوالي ضمن التصفيات المؤهلة لمونديال 2026

وتألفت القائمة بحسب بيان للاتحاد العراقي لكرة القدم، من (11) لاعباً هم: علي الحمادي (ابسوتش تاون الانكليزي)، ميرخاس دوسكي (سلوفاكو التشيكي)، أمير العماري (كراكوفيا البولندي)، زيدان إقبال (اوتريخت الهولندي)، حسين علي دانيلو السعد (هيرنيفين الهولندي)، يوسف الأمين (الوحدة السعودي)، فرانس بطرس (بورت التايلندي)، علي جاسم (كومو الإيطالي)، إبراهيم بايش (الرياض السعودي)، أيمن حسين (الخور القطري).

ومن المؤمل أن يخوضَ المنتخب الوطني معسكراً تدريبياً في الدوحة للفترة من 25/8 لغاية 1/9، وسيضم المعسكر قائمة اللاعبين المؤلفة من (21) لاعباً قبلَ أن يتم اختيار مجموعة منهم لينضموا إلى قائمة اللاعبين الـ(11) المحترفين.

يشار الى أن أن قائمة معسكر الدوحة تألفت من: جلال حسن، حسين حسن، علي كاظم، أگام هاشم، ريبين سولاقا، مصطفى سعدون، صفاء هادي، أمجد عطوان، حسن عبد الكريم، لؤي العاني، أحمد يحيى، مناف يونس، أحمد مكنزي، باشانغ عبد الله، سعد ناطق، زيد تحسين، أسامة رشيد، محمد الطائي، محمد قاسم ماجد، هيران أحمد، مهند علي.

على صعيدٍ متصلٍ، أوضح كاساس، أن "هناك أسماءً إضافية من اللاعبين تمّ إدراجها ضمن القائمةِ الأولية، وهي متاحة في أي لحظةٍ لاستدعائها لتَمثيلِ المنتخبِ الوطني في حالِ تعرضِ أي لاعب لظرف طارئ"، مضيفا "بإمكاننا استدعاء من الذين تمّ إدراجهم في القائمةِ الأولية".