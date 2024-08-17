الشرطة يستعد لمواجهة عمالقة الكرة أمثال رونالدو ضمن المشاركة الآسيوية

أسفرت قرعة دوري أبطال آسيا للنخبة بنسختها الأولى 2024-2025، التي أجريت أمس الجمعة 16 أغسطس/ آب، عن وقوع فريق الشرطة العراقي في مجموعة صعبة.

وسيواجه الفريق العراقي على أرضه أندية (باختاكور الأوزبكي، العين الإماراتي، النصر السعودي، والوصل الإماراتي)، فيما سيخوض مواجهات خارج أرضه أمام (الهلال السعودي، بيرسبوليس الإيراني، استقلال طهران، والأهلي السعودي).

وذكر مدير الفريق هاشم رضا، "الشرطة يستعد لهذه البطولة القوية بتفاؤل وحماس، حيث يطمح لتقديم أداء مميز أمام نخبة الأندية الآسيوية ونجوم عالميين كبار، مثل كريستيانو رونالدو ونيمار وغيرهم من اللاعبين الذين كتبوا اسمهم في تاريخ كرة القدم، بالتالي فإن فريقنا يريد أن يثبت مكانته وقدرته بين هذه الأندية والنجوم".

وتابع: "المباريات التي ستجري على أرض الشرطة في ملعب كربلاء الدولي، تمثل فرصة كبيرة للفريق لتحقيق نتائج إيجابية أمام جمهوره، بينما تتطلب المباريات خارج الديار تحديًا إضافيًّا يحتاج للاستعداد الجيد والخبرة".

وأضاف: "الجهاز الفني للشرطة بقيادة المدرب أحمد صلاح، يعمل على تحضير الفريق بشكل مكثف لمواجهة هذه الفرق القوية، مع التركيز على الجوانب التكتيكية والبدنية، لضمان تقديم أفضل أداء في البطولة الآسيوية المنتظرة"، مردفًا: "الشرطة يريد تكرار إنجازه الذي تحقق في البطولة العربية للأندية، حين وصل إلى نصف نهائي المسابقة".

وللمرة الأولى، سيتم تطبيق مرحلة الدوري، والتي تعتبر تغييرًا جوهريًّا في مسابقات الأندية بالاتحاد الآسيوي لكرة القدم، من خلال إقامة بطولتي دوري يتضمن كل منهما 12 فريقًا في منطقتي الغرب والشرق.

وتقام مباريات مرحلة الدوري بمشاركة 24 ناديًا موزعة على منطقتين للغرب والشرق، في الفترة من 16 سبتمبر/ أيلول 2024 ولغاية 19 فبراير/ شباط 2025، بحيث يتقابل كل فريق مع ثمانية أندية مختلفة، عبر 4 مباريات على أرضه، و4 مباريات خارج ملعبه.

وستتأهل أفضل ثمانية فرق في كل دوري إلى دور الـ16، المقرر إقامة مبارياته في شهر مارس/ آذار 2025، والذي يتبعه الأدوار النهائية التي تقام بنظام التجمع، اعتبارًا من الدور ربع النهائي، حيث تستضيف السعودية الأدوار النهائية خلال الفترة من 25 أبريل/ نيسان، ولغاية المباراة النهائية يوم 4 مايو/ أيار 2025.