بعد تجاوز "سوء الفهم" الأخير.. درجال يؤكد استمرار كاساس بقيادة المنتخب الوطني

أكد رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم عدنان درجال، اليوم الجمعة (9 آب 2024)، استمرار مدرب المنتخب الوطني خيسوس كاساس بمهمته.

وقال درجال في بيان "نؤكدُ لجماهيرنا الرياضيّةِ الوفيةِ أنه لا توجدُ أية خلافاتٍ مع مدربِ منتخبنا الوطنيّ خيسوس كاساس، الذي يحظى بتقديرٍ عالٍ في الأوساطِ الجماهيريّة ومن قبلنا أيضاً، نظراً لجهوده القيّمةِ التي بذلها مع أسودِ الرافدين في الاستحقاقاتِ الرياضيّة الماضية".

وتابع "ولكي نكونَ بعيدين كل البُعدِ عن المناكفاتِ الإعلاميّة والتراشقِ عبر منصاتِ التواصل الاجتماعيّ، نؤكدُ أنه تمّ التواصلُ مع مدرب منتخبنا كاساس، وحلّ الإشكالياتِ وسوء الفهمِ الأخير، ولا يوجدُ أي شيءٍ الآن يُعكّر مسيرةَ منتخبنا الوطنيّ".

وأضاف "نطمئن الجميعَ بأن كاساس مستمرٌ في قيادةِ المنتخب، وندعو الجماهيرَ العراقيّة الكريمة ووسائلَ الإعلام الغراء كافة إلى مساندةِ المُنتخبِ في التصفياتِ والاستحقاقاتِ الرياضيّة المُرتقبة".

وأكد نائب رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم علي جبار، في وقت سابق، أن مدرب المنتخب الوطني خيسوس كاساس مستمر لما بعد 2026، مشيراً الى أن "الاتحاد سيعلن في غضون ايام تجديد عقده.