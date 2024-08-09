الصفحة الرياضية

طاقم تحكيم ياباني لمباراة منتخبنا الوطني و الكويت


 حدد الاتحادُ الدوليّ، اليوم الجمعة، الطواقمَ التحكيميّة لمبارياتِ الجولةِ الثانية عن قارةِ آسيا للتصفياتِ المؤهلة لنهائياتِ كأس العالم 2026.

وتمت تسميةُ الطاقم التحكيميّ الياباني لمُباراةِ منتخبنا الوطنيّ ونظيره الكويتيّ، والمؤلف من كيمورا هيرويوكي حكم ساحة والمساعدين اسادا تاكيشي و تاكيبي يوسوكي، و كاساهارا هيروكي حكماً رابعاً".

وسيكون القطري جاسم محمد الهايل مراقباً للحكام، ومشرف المباراة وين سي ثو من ميانمار، ومراقب الأمن والسلامة مانع بن خالد المطوع من البحرين، وسيكون الياباني متسيوتوشي أوتا مسؤولاً عن معلوماتِ منظومة تقنية الڤار".

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