بعد فضيحة "التحرش" في باريس.. اخلاء سبيل "كيشو" وترحيله إلى مصر

أخلت السلطات الفرنسية سبيل المصارع المصري محمد إبراهيم كيشو، بعد تدخل السفير المصري في باريس، علاء الدين يوسف.

وذكرت الصحافة المحلية أن السفير المصري لدى باريس تدخل لإخلاء سبيل المصارع المصري كيشو لإنهاء إجراءات ترحيله إلى القاهرة.

وألقت الشرطة الفرنسية القبض على المصارع كيشو، فجر الجمعة، بتهمة "التحرش بفتاة خلال وجوده في أحد المحال في الرابعة والنصف فجرًا".

وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن محمد كيشو متهم بالتحرش بعدما "لمس مؤخرة فتاة خلال وجوده في أحد المحال فجر الجمعة، وكان في حالة سُكر".

وفتحت النيابة العامة في باريس تحقيقا في اتهام المصارع المصري بالتحرش بفتاة، تزامنًا مع بداية منافسات عدد من المصارعين المصريين على ملعب أرينا دو شامب.

وفي السياق، أعلن المهندس ياسر إدريس، رئيس اللجنة الأولمبية المصرية، إحالة كيشو إلى لجنة الهيئات والأندية والقيم، للتحقيق فيما نسب إلى اللاعب من تصرفات غير مسؤولة.

ووفقا لبيان رسمي نقلته وكالة أنباء الشرق الأوسط، فقد كلف المهندس ياسر إدريس، الدكتور علاء جبر، رئيس البعثة المصرية، والمهندس عبد العزيز غنيم بالتحقيق في غياب اللاعب.

وأفاد رئيس اتحاد المصارعة ورئيس وفد المصارعة بأن اللاعب غادر البعثة بإذن من رئيس وفد المصارعة لمشاهدة المباراة النهائية للمصارعة في وزنه، ولم يعد لمقر البعثة وأغلق هاتفه.

وفي حالة ثبوت مخالفة اللاعب، فإن العقوبة قد تصل إلى الشطب النهائي واستبعاد اللاعب من ممارسة اللعبة محلياً ودولياً.