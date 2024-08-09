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فرنسا بمواجهة إسبانيا في نهائي أولمبياد باريس اليوم


يتبارى المنتخب الفرنسي مع نظيره الإسباني على الميدالية الذهبية عندما يتواجهان في نهائي منافسات كرة القدم بدورة الألعاب الأولمبية الصيفية في باريس، حيث تقام المباراة -اليوم الجمعة 9 أغسطس/آب 2024، وتنطلق صفارة البداية الساعة السابعة 19:00 بتوقيت العراق ومكة المكرمة والدوحة، على ملعب حديقة الأمراء في باريس.

*القنوات الناقلة لمباراة إسبانيا وفرنسا

تبث المباراة النهائية على القنوات التالية:

beIN Sports HD 1

Alkass Six HD

Arryadia

وعُين الحكم البرازيلي رامون أباتي أبيل (34 عاما) لتحكيم المباراة النهائية، ويساعده مواطناه رافائيل ألفيش وجيليرمي كاميلو، والموريتاني دحان بيده حكما رابعا.

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