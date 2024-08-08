مصر والمغرب في مواجهة عربية خالصة للفوز بالبرونزية اليوم ضمن منافسات أولمبياد باريس

يتقابل منتخبا مصر والمغرب الأولمبيين، اليوم الخميس الثامن من أغسطس في مواجهة عربية خالصة من أجل اللعب للفوز بالميدالية البرونزية في منافسة كرة القدم ضمن أولمبياد باريس 2024، حيث تقام المواجهة بين المنتخبين العربيين في ملعب "لا بوجوار" بمدينة نانت الساعة 18:00 بتوقيت العراق ومكة المكرمة والدوحة لتحديد صاحبي المركز الثالث والرابع، وينتظر أن تحظى بمتابعة جماهيرية كبيرة في المدرجات، لا سيما من طرف المشجعين المغربيين بحكم وجود جالية كبيرة لهم في فرنسا.

وكان المنتخبان المصري والمغربي قد قدّما مشوارًا مميزًا في الألعاب الأولمبية 2024 بوصولهما إلى نصف النهائي، وإقصائهما على يد إسبانيا وفرنسا على التوالي، لتتاح لهما، اليوم الخميس، فرصة المنافسة للفوز بالميدالية البرونزية، وهو ما سيمنح واحدًا منهما فرصة أن يصبح أول بلد عربي يحصل على ميدالية أولمبية في منافسة كرة القدم ضمن الحدث الرياضي الكبير.

وينتظر أن تكون المباراة بين مصر والمغرب في غاية الندية والإثارة، وذلك في سيناريو مكرر لنهائي كأس أمم أفريقيا 2023 لأقل من 23 عامًا، والذي فاز به منتخب "أسود الأطلس" على حساب المنتخب المصري، وستكون هذه هي أول مواجهة ستجمع بين المنتخبين في الأولمبياد، ولكنها ليست الأولى بينهما تاريخيًا.

وسبق للمنتخبين العربيين الأولمبيين أن التقيا 4 مرات في المواجهات الرسمية، فاز منتخب المغرب الأولمبي بـ 3 منها، بينما تعادل الطرفان مرة واحد، وفي المباريات الودية، تميل الكفة جهة "الفراعنة" الذين فازوا في مناسبتين، مقابل تعرضهم لهزيمة واحدة في 3 لقاءات بينهما ضمن الوديات.

وتقابل المنتخبان أيضًا في الألعاب الفرانكوفونية عام 2021، وانتهى اللقاء بالتعادل، وكان الفوز من نصيب المغرب بركلات الترجيح، وعمومًا تقابل المنتخبان العربيان في 8 مباريات سابقة، تفوق المغرب في 4 منها، وفازت مصر مرتين، وتعادل الطرفان في مرتين أيضًا.

وقبل اللقاء المرتقب أشاد ميكالي مدرب منتخب مصر الأولمبي بالمغرب، وأكد أنه منتخب عظيم، مشيرًا إلى أن فريقه سيقاتل للفوز بالميدالية البرونزية، وفي الجهة المقابلة، وصف السكتيوي المواجهة بالهامة، مؤكدًا أن فريقه لا يملك خيارًا آخر سوى الفوز وإهداء الميدالية الأولمبية للجماهير المغربية.

ويرتقب أن تشهد المباراة غياب المدافع عمر فايد عن منتخب "الفراعنة" الأولمبي بسبب تعرضه للطرد في نصف النهائي ضد فرنسا، وهو الأمر ذاته بالنسبة لزميله أحمد عيد، ولكن بسبب الإصابة، وفي الجهة المقابلة سيعود بلال الخنوس إلى تشكيل "أسود الأطلس" الأولمبي بعد غيابه عن نصف النهائي ضد إسبانيا بسبب العقوبة.

وينتظر أن يدخل منتخبا مصر والمغرب مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع بخلفية تاريخية مختلفة؛ إذ سبق لمنتخب "الفراعنة" الأولمبي أن خاض هذا اللقاء في مرتين سابقتين خلال أولمبياد أمستردام 1928 وطوكيو 1964 وخسرهما، بينما سيلعب المنتخب المغربي هذه المواجهة لأول مرة.

وتضم تشكيلة منتخب مصر الأولمبي المتوقعة:

حراسة المرمى: حمزة علاء.

خط الدفاع: محمد شحاتة، محمد طارق، حساتم عبد المجيد، كريم الديبس.

خط الوسط: محمد النني، أحمد نبيل كوكا، محمود صابر.

خط الهجوم: أحمد سيد زيزو، إبراهيم عادل، أسامة فيصل.

بينما تشكيلة منتخب المغرب الأولمبي المتوقعة هي:

حراسة المرمى: منير محمدي.

خط الدفاع: أشرف حكيمي، زكرياء الواحيدي، المهدي بوكامير، أسامة العزوزي.

خط الوسط: أسامة تيرغالين، أمير ريتشاردسون، بلال الخنوس.

خط الهجوم: عبد الصمد الزلزولي، إلياس أخوماش، سفيان رحيمي.