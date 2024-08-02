16 لاعبًا من الأولمبي.. كاساس يستقر على قائمة العراق الأولية للتصفيات المونديالية

قرر الإسباني خيسوس كاساس مدرب المنتخب العراقي، استدعاء 16 لاعبًا من المنتخب الأولمبي العراقي الذي شارك في أولمبياد باريس 2024.

وانتهت رحلة المنتخب الأولمبي العراقي في أولمبياد باريس 2024، بعدما خسر أمام المغرب بنتيجة 3-0 في الجولة الثالثة من دور المجموعات، لينتهي به المطاف في ذيل المجموعة الثانية برصيد 3 نقاط.

*خيسوس كاساس يستقر على قائمة منتخب العراق

استقر مدرب المنتخب العراقي على قائمته لتصفيات آسيا المؤهلة إلى كأس العالم، إذ من المقرر أن يرسلها الاتحاد العراقي لكرة القدم اليوم الخميس تمهيدًا للعب أولى المباريات في التصفيات في الخامس من شهر سبتمبر/ أيلول المقبل، أمام المنتخب العماني.

والمدرب خيسوس كاساس قرر إضافة 16 لاعبًا من المنتخب الأولمبي العراقي الذي شارك في أولمبياد باريس 2024، في قائمة أسود الرافدين للتصفيات والتي تضم أكثر من 50 لاعبًا تم الاستقرار عليهم بعد متابعة مباريات دوري نجوم العراق والمباريات في أوروبا.

وضمت قائمة خيسوس كاساس من المنتخب الأولمبي العراقي الذي شارك في الأولمبياد، كلًا من: نهاد محمد، منتظر محمد (كنوش)، إبراهيم بايش، كرار محمد، مصطفى سعدون، زيد تحسين، أيمن حسين، علي جاسم، حسين عامر، حسين علي، كميل الركابي، حسين حسن، أحمد مكنزي، يوسف أمين، بلند حسن، سعد ناطق، بحسب winwin.

وسيتم الإعلان عن القائمة الرسمية النهائية للمنتخب العراقي، في الأيام الـ10 الأخيرة من شهر أغسطس/ آب الحالي، إذ من المقرر أن يدخل المنتخب العراقي في معسكر بالعاصمة القطرية الدوحة في 25 من شهر أغسطس/ آب الحالي، ويستمر لمدة أسبوع قبل العودة إلى البصرة والتحضير لمواجهة منتخب عمان في الخامس من سبتمبر/ أيلول المقبل.

وكان المدير الإداري للمنتخب العراقي مهدي كريم، قد قال في تصريحات سابقة: "إجراءات التحضير الإدارية لمباراة الكويت قد اكتملت وذلك بعد الذهاب إلى دولة الكويت في الأيام القليلة الماضية ولمدة ثلاثة أيام، تمّ من خلالها الاطلاع على أماكن الإقامة الخاصة بوفد المنتخب العراقي وملاعب التدريب وملعب المباراة (جابر بن حمد) الذي سيستضيف مواجهةَ العراق والكويت في العاشر من سبتمبر/ أيلول المقبل".

ويشارك المنتخب العراقي، في المجموعة الثانية بتصفيات مونديال 2026 (كندا، المكسيك، الولايات المتحدة) إلى جانب كوريا الجنوبية والأردن وعمان وفلسطين والكويت.