الصفحة الرياضية

أولمبياد باريس.. سيناريوهات تأهل منتخبي العراق والمغرب


اختلطت أوراق المجموعة الثانية في منافسات كرة القدم ضمن أولمبياد باريس، بعد خسارة العراق والمغرب أمام أوكرانيا والأرجنتين، لتصبح مواجهة المنتخبين العربيين في الجولة الأخيرة مصيرية.

وخسر العراق أمام الأرجنتين 3-1، بينما انهزم المغرب أمام أوكرانيا 2-1، في الجولة الثانية التي أقيمت السبت.

وكان العراق قد فاز في مباراة الجولة الأولى على أوكرانيا بهدفين مقابل هدف، بينما خسرت الأرجنتين أمام المغرب بنفس النتيجة.

ويلتقي منتخب العراق مع نظيره المغربي، الثلاثاء المُقبل، ضمن منافسات الجولة الثالثة من أولمبياد باريس 2024.

وتساوت منتخبات المجموعة برصيد 3 نقاط بعد فوز كل منها في مباراة وخسارة أخرى ليتأجل الحسم للجولة الأخيرة، فيما تصدرت الأرجنتين المجموعة بفارق الأهداف، حيث أحرزت 4 أهداف وتلقت 3، بينما تساوى المغرب وأوكرانيا في رصيد الأهداف حيث أحرز كل منتخب 3 أهداف وتلقى مثلها، بينما بات العراق في المركز الرابع بعدما أحرز 3 أهداف وتلقى 4.

وتسير قواعد التأهل من المجموعات في أولمبياد باريس، وفق النظام الآتي:

فارق النقاط

فارق الأهداف

عدد الأهداف التي يمتلكها كل منتخب

النقاط في المواجهات المباشرة بين المنتخبات المتساوية

فارق الأهداف في المواجهات المباشرة بين المنتخبات المتساوية

الأهداف التي سجلها كل منتخب في المتساويين معه في النقاط

خصم نقاط اللعب النظيف على النحو التالي:

بطاقة صفراء = -1

بطاقة حمراء بعد تلقي الصفراء الثانية = -3

بطاقة حمراء مباشرة = -4

بطاقة صفراء + بطاقة حمراء مباشرة لنفس اللاعب = -5

وآخر ما يتم اللجوء إليه هو القرعة.

وبات من المؤكد صعود أحد المنتخبين العربيين وخروج الآخر، فيما باتت احتمالات التأهل كالآتي:

فوز العراق على المغرب، وانتصار أوكرانيا على الأرجنتين يصعد ب‍العراق وأوكرانيا ويحسم فارق الأهداف والمواجهات المباشرة من يتصدر المجموعة ومن يحل ثانيا. 

فوز العراق على المغرب وتعادل أوكرانيا مع الأرجنتين يصعد ب‍العراق في المركز الأول ويحسم فارق الأهداف المتأهل بين الأرجنتين وأوكرانيا في المركز الثاني. 

فوز المغرب على العراق وانتصار الأرجنتين على أوكرانيا يضمن صعود المغرب والأرجنتين ويحدد فارق الأهداف والمواجهات المباشرة ترتيب الصدارة. 

فوز المغرب على العراق وتعادل الأرجنتين مع أوكرانيا يضمن صعود المغرب أولا بانتظار حسم فارق الأهداف لهوية المركز الثاني بين أوكرانيا والأرجنتين. 

تعادل العراق والمغرب وفوز الأرجنتين يصعد ب‍المغرب كثاني مجموعة خلف الأرجنتين بفارق الأهداف عن العراق. 

تعادل المغرب والعراق وتعادل الأرجنتين وأوكرانيا يجعل كل الفرق تمتلك 4 نقاط وعندها يتم اللجوء لعدد الأهداف التي يملكها كل منتخب ثم فارق النقاط في المواجهات المباشرة ثم الأهداف التي سجلها كل منتخب في المتساوين في النقاط ثم اللعب النظيف وأخيرا القرعة.

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