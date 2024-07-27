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مباراة العراق والأرجنتين في أولمبياد باريس والقنوات الناقلة


يسعى منتخب العراق جاهداً، التأهل إلى ربع نهائي أولمبياد باريس، عندما يلتقي مع نظيره منتخب الأرجنتين في مباراة نارية تجمع بينهما على ملعب غروباما ستاديوم في الجولة الثانية من دور المجموعات.

وكانت بداية أسود الرافدين مثالية بعد تحقيق الفوز على أوكرانيا 2-1، لكن كما قال المدرب رضا شنيشل فإن مباراة الأرجنتين هي الأصعب بحكم قوة التانغو وبالنظر إلى ما حدث أيضًا في مباراة المغرب الأول لكتيبة خافيير ماسكيرانو.

وكانت  الأرجنتين قد خسرت 2-1 بعد أحداث مثيرة وغريبة في نهاية المباراة، ليبقى خيار الفوز على العراق للحفاظ على حظوظ تأهلها، أما الهزيمة مع فوز المغرب على أوكرانيا سيعني أن أبناء ليونيل ميسي ودّعوا المسابقة مبكرًا.

والقناة الناقلة لمباراة العراق والأرجنتين في أولمبياد باريس 2024، هي قناة "بي إن سبورتس"، الناقل الحصري لمنافسات أولمبياد باريس 2024، والتي ستكون beIN Sports HD 1 المشفرة.

ويمكن مشاهدة قناة beIN Sports HD 1 الناقلة لمباراة العراق والأرجنتين في أولمبياد باريس 2024 من خلال القمر الصناعي نايل سات وسهيل سات. كذلك يمكن مشاهدة البث المباشر لمباراة العراق والأرجنتين في أولمبياد باريس 2024 عبر الإنترنت من خلال إما الاشتراك في تطبيق TOD أو عبر خدمة beIN Connect.

وسيكون موعد مباراة العراق والأرجنتين هو السبت الموافق 27 يوليو 2024 في ملعب غروباما ستاديوم، إذ تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الرابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة وبغداد.

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