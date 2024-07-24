السوداني يبارك للمنتخب الاولمبي فوزه المستحق على نظيره الاوكراني

بارك رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني للمنتخب الاولمبي العراقي فوزه على المنتخب الاوكراني في مستهل مشواره في اولمبياد باريس .

وقال السوداني في تدوينة على موقع / اكس / :" نبارك لمنتخبنا الاولمبي الفوز المستحقّ الذي حققه على نظيره الاوكراني في اولى مبارياته باولمبياد باريس، والذي اسعد به الجماهير الرياضية وعزز حضوره في هذا المحفل العالمي المهم ".

واضاف :" نحيي لاعبينا الابطال ونثمن جهود الطاقم التدريبي واللجنة الاولمبية واتحاد الكرة، ونؤكد استمرار الحكومة بدعم القطاع الرياضي، وكلّ ما يسهم في اعلاء شأن الرياضة العراقية بالمحافل الدولية "