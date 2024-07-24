منتخبنا الأولمبي يحقق فوزاً ثميناً على نظيره الأوكراني في أولمبياد باريس

افتتح المنتخب الاولمبي العراقي مشواره باولمبياد باريس بالفوز على اوكرانيا بهدفين مقابل هدف واحد .

كان المنتخب الاوكراني هو البادئ بالتسجيل في الدقيقة 53 عن طريق اللاعب فالنتين روبشينسكي ، لكن ايمن حسين سرعان ما اعاد العراق للمباراة بهدف من ركلة جزاء في الدقيقة 55 ، وتبعه علي جاسم بهدف الفوز في الدقيقة 75 .

وضمن المجموعة ذاتها ، الثانية ، فاز منتخب المغرب على نظيره الارجنتيني بالنتيجة ذاتها ، ليتقاسم المنتخبان العراقي والمغربي صدارة مجموعتهما بثلاث نقاط لكل منهما