الصفحة الرياضية

قاعدة "حماية الحكم" تطبق في أولمبياد باريس


أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، اليوم الأربعاء، مع مجلس الاتحاد الدولي الخاص باللعبة عن تطبيق قاعدة حماية الحكم خلال الألعاب الأولمبية "باريس 2024".

وتم تطبيق قاعدة حماية الحكم للمرة الأولى خلال بطولة كأس أوروبا "يورو 2024" ب‍ألمانيا والتي أُقيمت في الفترة من 14 حزيران إلى 14 تموز، وشهدت تتويج إسبانيا باللقب.

وتنص قاعدة "حماية الحكم" على اقتصار التفاعل بين حكم المباراة مع قائد الفريق فقط عند احتساب أي قرار جدلي، مع إشهار البطاقة الصفراء في وجه أي لاعب آخر حال تدخله واعتراضه للحكم.

ونشر مجلس الاتحاد الدولي بيانا أكد خلاله أن الحكام يتعرضون بانتظام للاعتراض اللفظي وأو الجسدي عند اتخاذ القرارات، كما يتعرضون للمحاصرة والمهاجمة ما يدل على عدم احترام الحكم ويضر بصورة اللعبة.

وأوضح المجلس أن تنفيذ ذلك الإجراء في بطولة كأس أوروبا أظهر أنه يمكن تنفيذه بنجاح في المسابقات الأخرى، لذلك سيتم تطبيقها خلال أولمبياد باريس 2024.

وتابع المجلس أن اقتراب أي لاعب آخر غير قائد الفريق أو اللاعب المتسبب في الحالة التي تم اتخاذ القرار التحكيمي فيها، من الحكم سيؤدي إلى إنذاره، كما إذا اعترض القائد بشكل غير لائق سيتم إنذاره.

وفي حالة كان حارس المرمى هو قائد الفريق سيتم إخطار الحكم بوجود لاعب آخر سيقوم بمجادلة الحكم في القرارات، أما إذا تم استبدال القائد أو طرده، يتم ترشيح لاعب آخر للقيام بتلك المهمة.

وشدد رئيس الفيفا جياني إنفانتينو على أهمية هذا الإجراء قائلا: "بدون حكام لا توجد كرة قدم. إن حماية حكام المباريات وضمان معاملتهم باحترام أمر أساسي لمستقبل اللعبة. إن تنفيذ إجراءات مثل (الكابتن فقط) أمر بالغ الأهمية للحفاظ على روح كرة القدم وحماية أولئك الذين يلتزمون بقوانينها".

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
قاعدة "حماية الحكم" تطبق في أولمبياد باريس
المنتخب الأولمبي بالزي الأبيض في مواجهة أوكرانيا غداً
النجم على جاسم يجتاز الفحص الطبي قبل الالتحاق بنادي كومو الايطالي
الفيفا يختار لقاء" العراق والبرتغال " في أولمبياد أثينا 2004 ضمن أفضل خمس إنجازات كروية آسيوية
قرار مصيري يتخذه المحترف العراقي يوسف الأمين بسبب رونالدو
قرار اللجنة المنظمة لأولمبياد باريس ينقذ العراق من مشكلة "متوقعة".. ما القصة؟
بعقد لموسمين.. الخور القطري يعلن ضم أيمن حسين رسميًا
جاكو تنقذ الاتحاد العراقي من الحرج بعد تحذير شديد من الأولمبية الدولية
"الأغلى بتاريخ الدوري".. حسم صفقة المدرب الجديد للقوة الجوية
الاتحادُ الآسيويّ لكُرةِ القدم يحددُ توقيتاتَ مباراتي الجولتين الأولى والثانية لمنتخبنا الوطنيّ في التصفياتِ المؤهلة لنهائياتِ كأس العالم
الاكثر مشاهدة في (الصفحة الرياضية)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 0
يورو 0
الجنيه المصري 0
تومان ايراني 0
دينار اردني 0
دينار كويتي 0
ليرة لبنانية 0
ريال عماني 0
ريال قطري 0
ريال سعودي 0
ليرة سورية 0
دولار امريكي 0
ريال يمني 0
التعليقات
مهدي اليستري : السلام عليك ايها السيد الزكي الطاهر الوالي الداعي الحفي اشهد انك قلت حقا ونطقت صدقا ودعوة إلى ...
الموضوع :
قصة السيد ابراهيم المجاب … ” إقرأوها “
ابو محمد : كلنا مع حرق سفارة امريكا الارهابية المجرمة قاتلة اطفال غزة والعراق وسوريا واليمن وليس فقط حرق مطاعم ...
الموضوع :
الخارجية العراقية ترد على واشنطن وتبرأ الحشد الشعبي من هجمات المطاعم
جبارعبدالزهرة العبودي : هذا التمثال يدل على خباثة النحات الذي قام بنحته ويدل ايضا على انه فاقد للحياء ومكارم الأخلاق ...
الموضوع :
استغراب نيابي وشعبي من تمثال الإصبع في بغداد: يعطي ايحاءات وليس فيه ذوق
سميرة مراد : بوركت الانامل التي سطرت هذه الكلمات ...
الموضوع :
رسالة الى رئيس الوزراءالسابق ( الشعبوي) مصطفى الكاظمي
محمد السعداوي الأسدي ديالى السعدية : الف الف مبروك للمنتخب العراقي ...
الموضوع :
المندلاوي يبارك فوز منتخب العراق على نظيره الفيتنامي ضمن منافسات بطولة كأس اسيا تحت ٢٣ سنة
محمود الراشدي : نبارك لكم هذا العمل الجبار اللذي طال إنتظاره بتنظيف قلب بغداد منطقة البتاويين وشارع السعدون من عصابات ...
الموضوع :
باشراف الوزير ولأول مرة منذ 2003.. اعلان النتائج الاولية لـ"صولة البتاوين" بعد انطلاقها فجرًا
الانسان : لانه الوزارة ملك ابوه، لو حكومة بيها خير كان طردوه ، لكن الحكومة ما تحب تزعل الاكراد ...
الموضوع :
رغم الأحداث الدبلوماسية الكبيرة في العراق.. وزير الخارجية متخلف عن أداء مهامه منذ وفاة زوجته
غريب : والله انها البكاء والعجز امام روح الكلمات يا ابا عبد الله 💔 ...
الموضوع :
قصيدة الشيخ صالح ابن العرندس في الحسين ع
أبو رغيف : بارك الله فيكم أولاد سلمان ألمحمدي وبارك بفقيه خراسان ألسيد علي ألسيستاني دام ظله وأطال الله عزوجل ...
الموضوع :
الحرس الثوري الإيراني: جميع أهداف هجومنا على إسرائيل كانت عسكرية وتم ضربها بنجاح
احمد إبراهيم : خلع الشيخ خليفة بن حمد آل ثاني لم يكن الاول من نوعه في الخليج العربي فقد تم ...
الموضوع :
كيف قبلت الشيخة موزة الزواج من امير قطر حمد ال ثاني؟
فيسبوك