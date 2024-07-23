النجم على جاسم يجتاز الفحص الطبي قبل الالتحاق بنادي كومو الايطالي

اجتاز اللاعب الدولي علي جاسم ، اليوم الثلاثاء، الفحص الطبي الذي اجراه قبل الالتحاق بنادي كومو الايطالي.

و سيلتحق علي جاسم بالنادي الايطالي بعد انتهاء اولمبياد باريس 2024″.

وكان الصحفي الايطالي الشهير فابريزو رومانو كشف عبر منصة (X) :" ان الموهبة العراقية علي جاسم يجري حالياً الفحوصات الطبية في فرنسا تمهيداً للانتقال الى كومو الايطالي".

واضاف:" سيتم توقيع عقد انتقال علي جاسم الى كومو في اقرب وقت ممكن بعد التوصل لاتفاق مع ناديه الكهرباء