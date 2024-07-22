الفيفا يختار لقاء" العراق والبرتغال " في أولمبياد أثينا 2004 ضمن أفضل خمس إنجازات كروية آسيوية

اختار الاتحاد الدولي لكرة القدم " الفيفا "، مباراة منتخبي العراق والبرتغال في أولمبياد أثينا 2004 ضمن لائحة أفضل خمس إنجازات للكرة الآسيوية في تاريخ كرة القدم الأولمبية.

وكان المنتخب الاولمبي العراقي ، حقق فوزا لافتا على نظيره البرتغالي 4-2 في الجولة الاولى من منافسات المجموعة الرابعة لمسابقة كرة القدم في دورة الالعاب الاولمبية " اثينا 2004 " انذاك ، امام 4488 متفرج يتقدمهم رئيس الاتحاد الدولي (الفيفا) السويسري جوزف بلاتر.

وسجل اهداف منتخبنا الاولمبي في تلك المباراة " عماد محمد وهوار محمد ويونس محمود وصالح سدير " ، بينما سجل حيدر جبار (12 خطأ في مرمى فريقه) وبوسينغوا هدفي البرتغال