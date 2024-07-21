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قرار مصيري يتخذه المحترف العراقي يوسف الأمين بسبب رونالدو


اتخذ نجم العراق في المنتخبين الأول والأولمبي، يوسف الأمين، قرارًا مصيريًّا في مشواره الاحترافي، بسبب النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.

ويوجد أمين مع وفد المنتخب الأولمبي العراقي في مدينة ليون الفرنسية استعدادًا للمشاركة في أولمبياد باريس 2024.

واتخذ يوسف الأمين لاعب براونشفايغ الألماني، قرارًا حاسمًا في مشواره الاحترافي، بعدما قرر الانضمام إلى نادي الوحدة الناشط في دوري روشن، إذ قطع اللاعب شوطًا كبيرًا في المفاوضات مع النادي السعودي، والإعلان الرسمي من الممكن أن يكون قبل انطلاق مباريات العراق في أولمبياد باريس 2024.

الأمين فاجأ زملاءه والمقربين منه بهذا القرار، لكنه أبلغهم بأنه يرغب بشدة باللعب في الدوري السعودي الذي استقطب أغلب نجوم العالم، وأبرزهم النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، كونه معجبًا جدًّا بالنجم البرتغالي، والذي كان سببًا مهمًّا في اتخاذ خطوة الذهاب إلى السعودية، ليفضل دوري روشن على أي دوري أوروبي آخر، بحسب winwin.

وأكمل نادي الوحدة بالفعل اتفاقه مع فريق براونشفايغ لضم نجم العراق، إذ ستبلغ الصفقة 350 ألف يورو والعقد يمتد لثلاث سنوات. كما ان مدة العقد كانت أيضًا سببًا مهمًّا في قبول الأمين للعرض السعودي، كونه يبحث عن الاستقرار ولا يرغب في تمثيل أكثر من فريق في فترة وجيزة بهدف تطوير الأداء والحفاظ على المستوى.

*نجم العراق سيلتحق بمعسكر الوحدة بإسبانيا

كما ان الأمين سيلتحق بفريقه الجديد في مدينة أليكانتي الإسبانية، بعد انتهاء منافسات الأولمبياد من أجل استكمال المعسكر التحضيري مع نادي الوحدة السعودي، إذ ستكون فرصة كبيرة للاعب لتقديم أوراق اعتماده لمدرب الفريق، الألماني جوزيف زينباور، الذي سيقيّم مستواه أيضًا في أولمبياد باريس.

والتحق يوسف الأمين بتدريبات المنتخب الأولمبي العراقي في مدينة تولوز الفرنسية، يوم الإثنين الماضي، إذ شارك أيضًا في المباراة التجريبية للمنتخب العراقي أمام مصر، والتي أقيمت في ملعب إنجلييت يوم الأربعاء الماضي والتي انتهت بفوز مصر بنتيجة 2-1.

ويبلغ نجم العراق من العمر (20 عامًا)، وسبق له أن مثل المنتخب العراقي الأول في 8 مباريات، وسجل خلالها هدفًا واحدًا كما مثل منتخب شباب العراق في 5 مباريات، سجل خلالها هدفًا واحدًا أيضًا.

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