الصفحة الرياضية

قرار اللجنة المنظمة لأولمبياد باريس ينقذ العراق من مشكلة "متوقعة".. ما القصة؟


اتخذت اللجنة المنظمة لأولمبياد باريس 2024 قرارًا تنظيميًا، سيضمن للمنتخب الأولمبي العراقي عدم تكرار مشكلة حدثت مع المنتخب الأول في كأس آسيا-قطر 2023.

وكان اللاعب دانيلو السعد، قد غادر بعثة المنتخب العراقي في كأس آسيا --قطر 2023 بسبب جلوسه على المدرجات، وعدم وجوده على دكة بدلاء فريقه في المباراة الأولى للمنتخب العراقي بتلك البطولة أمام نظيره الإندونيسي، بسبب نظام كأس آسيا الذي أجبر المنتخبات على عدم إجلاس جميع اللاعبين على الدكة.

وقررت اللجنة المنظمة لأولمبياد باريس إلغاء قاعدة اللاعبين الاحتياط الأربعة، وسيصبح بإمكان كل المدربين الاستعانة بجميع اللاعبين الـ22 خلال مباريات كرة القدم التي تنطلق يوم الأربعاء المقبل، بدلاً من 18 لاعبًا فقط كما كان في السابق.

وعبرت إدارة وفد المنتخب الأولمبي العراقي عن سعادتها بهذا القرار، لأنه سيضمن عدم تكرار حادثة اللاعب دانيلو السعد الذي غادر وفد المنتخب العراقي في كأس آسيا الأخيرة، بسبب جلوسه على المدرجات في أول مباراة المنتخب العراقي، وهذا الأمر قد سبب له الإحراج وقد يسبب الإحراج أيضًا لبقية لاعبي المنتخب الأولمبي.

كما أبدت إدارة الأولمبي العراقي سعادتها بشأن هذا القرار أيضًا، لأنه سيمنع حدوث أي صدام بين المنتخب الأولمبي والجماهير والإعلام العراقي، الذي قد ينتقد المدرب لإجلاسه أي لاعب على المدرجات مفضلًّا عليه لاعبًا آخر، خصوصًا وأن وفد المنتخب الأولمبي في غنى عن أمور كهذه، كونه بتعرض للانتقادات في كل مناسبة.

يشار الى ان المدرب راضي شنيشل وقبل صدور هذا القرار، سبق وأن أبلغ اللاعبين بأن من يجلس على المدرجات لا يعني بأنه خارج خطط الكادر التدريبي، وإنما فقط بسبب لوائح المسابقة، فكل لاعب من الـ22 الذين تم استدعاؤهم سيكون له دور مع المنتخب الأولمبي، بحسب winwin.

 مجموعة الأولمبي العراقي في ألعاب باريس

ويلعب المنتخب العراقي في المجموعة الثانية بمنافسات كرة القدم، إلى جانب الأرجنتين والمغرب وأوكرانيا.

ووصلت بعثة المنتخب الأولمبي العراقي إلى مدينة ليون، استعدادًا للمشاركة في منافسات كرة القدم التي ستنطلق يوم الأربعاء المقبل، حيث سيواجه المنتخب العراقي نظيره الأوكراني في مستهل مشواره بالبطولة.

وفي ثاني اللقاءات، سيواجه المنتخب العراقي نظيره الأرجنتيني يوم 27 من شهر يوليو/ تموز الجاري، فيما سيختتم دور المجموعات بمواجهة المغرب يوم 30 من الشهر الحالي.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
قرار مصيري يتخذه المحترف العراقي يوسف الأمين بسبب رونالدو
قرار اللجنة المنظمة لأولمبياد باريس ينقذ العراق من مشكلة "متوقعة".. ما القصة؟
بعقد لموسمين.. الخور القطري يعلن ضم أيمن حسين رسميًا
جاكو تنقذ الاتحاد العراقي من الحرج بعد تحذير شديد من الأولمبية الدولية
"الأغلى بتاريخ الدوري".. حسم صفقة المدرب الجديد للقوة الجوية
الاتحادُ الآسيويّ لكُرةِ القدم يحددُ توقيتاتَ مباراتي الجولتين الأولى والثانية لمنتخبنا الوطنيّ في التصفياتِ المؤهلة لنهائياتِ كأس العالم
الشرطة يفوز بكأس العراق للمرة الأولى في تاريخه
ملعب الشعب يحتضن مباراة الشرطة والقوة الجوية اليوم في نهائي كأس العراق
أولمبياد باريس.. الأولمبي يغادر بغداد غدا الأربعاء للشروع بالتحضيرات النهائية
كأس العراق.. قمةٌ نارية بين النوارس والصقور والقيثارة يواجه النفط
الاكثر مشاهدة في (الصفحة الرياضية)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 0
يورو 0
الجنيه المصري 0
تومان ايراني 0
دينار اردني 0
دينار كويتي 0
ليرة لبنانية 0
ريال عماني 0
ريال قطري 0
ريال سعودي 0
ليرة سورية 0
دولار امريكي 0
ريال يمني 0
التعليقات
مهدي اليستري : السلام عليك ايها السيد الزكي الطاهر الوالي الداعي الحفي اشهد انك قلت حقا ونطقت صدقا ودعوة إلى ...
الموضوع :
قصة السيد ابراهيم المجاب … ” إقرأوها “
ابو محمد : كلنا مع حرق سفارة امريكا الارهابية المجرمة قاتلة اطفال غزة والعراق وسوريا واليمن وليس فقط حرق مطاعم ...
الموضوع :
الخارجية العراقية ترد على واشنطن وتبرأ الحشد الشعبي من هجمات المطاعم
جبارعبدالزهرة العبودي : هذا التمثال يدل على خباثة النحات الذي قام بنحته ويدل ايضا على انه فاقد للحياء ومكارم الأخلاق ...
الموضوع :
استغراب نيابي وشعبي من تمثال الإصبع في بغداد: يعطي ايحاءات وليس فيه ذوق
سميرة مراد : بوركت الانامل التي سطرت هذه الكلمات ...
الموضوع :
رسالة الى رئيس الوزراءالسابق ( الشعبوي) مصطفى الكاظمي
محمد السعداوي الأسدي ديالى السعدية : الف الف مبروك للمنتخب العراقي ...
الموضوع :
المندلاوي يبارك فوز منتخب العراق على نظيره الفيتنامي ضمن منافسات بطولة كأس اسيا تحت ٢٣ سنة
محمود الراشدي : نبارك لكم هذا العمل الجبار اللذي طال إنتظاره بتنظيف قلب بغداد منطقة البتاويين وشارع السعدون من عصابات ...
الموضوع :
باشراف الوزير ولأول مرة منذ 2003.. اعلان النتائج الاولية لـ"صولة البتاوين" بعد انطلاقها فجرًا
الانسان : لانه الوزارة ملك ابوه، لو حكومة بيها خير كان طردوه ، لكن الحكومة ما تحب تزعل الاكراد ...
الموضوع :
رغم الأحداث الدبلوماسية الكبيرة في العراق.. وزير الخارجية متخلف عن أداء مهامه منذ وفاة زوجته
غريب : والله انها البكاء والعجز امام روح الكلمات يا ابا عبد الله 💔 ...
الموضوع :
قصيدة الشيخ صالح ابن العرندس في الحسين ع
أبو رغيف : بارك الله فيكم أولاد سلمان ألمحمدي وبارك بفقيه خراسان ألسيد علي ألسيستاني دام ظله وأطال الله عزوجل ...
الموضوع :
الحرس الثوري الإيراني: جميع أهداف هجومنا على إسرائيل كانت عسكرية وتم ضربها بنجاح
احمد إبراهيم : خلع الشيخ خليفة بن حمد آل ثاني لم يكن الاول من نوعه في الخليج العربي فقد تم ...
الموضوع :
كيف قبلت الشيخة موزة الزواج من امير قطر حمد ال ثاني؟
فيسبوك