قرار اللجنة المنظمة لأولمبياد باريس ينقذ العراق من مشكلة "متوقعة".. ما القصة؟

اتخذت اللجنة المنظمة لأولمبياد باريس 2024 قرارًا تنظيميًا، سيضمن للمنتخب الأولمبي العراقي عدم تكرار مشكلة حدثت مع المنتخب الأول في كأس آسيا-قطر 2023.

وكان اللاعب دانيلو السعد، قد غادر بعثة المنتخب العراقي في كأس آسيا --قطر 2023 بسبب جلوسه على المدرجات، وعدم وجوده على دكة بدلاء فريقه في المباراة الأولى للمنتخب العراقي بتلك البطولة أمام نظيره الإندونيسي، بسبب نظام كأس آسيا الذي أجبر المنتخبات على عدم إجلاس جميع اللاعبين على الدكة.

وقررت اللجنة المنظمة لأولمبياد باريس إلغاء قاعدة اللاعبين الاحتياط الأربعة، وسيصبح بإمكان كل المدربين الاستعانة بجميع اللاعبين الـ22 خلال مباريات كرة القدم التي تنطلق يوم الأربعاء المقبل، بدلاً من 18 لاعبًا فقط كما كان في السابق.

وعبرت إدارة وفد المنتخب الأولمبي العراقي عن سعادتها بهذا القرار، لأنه سيضمن عدم تكرار حادثة اللاعب دانيلو السعد الذي غادر وفد المنتخب العراقي في كأس آسيا الأخيرة، بسبب جلوسه على المدرجات في أول مباراة المنتخب العراقي، وهذا الأمر قد سبب له الإحراج وقد يسبب الإحراج أيضًا لبقية لاعبي المنتخب الأولمبي.

كما أبدت إدارة الأولمبي العراقي سعادتها بشأن هذا القرار أيضًا، لأنه سيمنع حدوث أي صدام بين المنتخب الأولمبي والجماهير والإعلام العراقي، الذي قد ينتقد المدرب لإجلاسه أي لاعب على المدرجات مفضلًّا عليه لاعبًا آخر، خصوصًا وأن وفد المنتخب الأولمبي في غنى عن أمور كهذه، كونه بتعرض للانتقادات في كل مناسبة.

يشار الى ان المدرب راضي شنيشل وقبل صدور هذا القرار، سبق وأن أبلغ اللاعبين بأن من يجلس على المدرجات لا يعني بأنه خارج خطط الكادر التدريبي، وإنما فقط بسبب لوائح المسابقة، فكل لاعب من الـ22 الذين تم استدعاؤهم سيكون له دور مع المنتخب الأولمبي، بحسب winwin.

مجموعة الأولمبي العراقي في ألعاب باريس

ويلعب المنتخب العراقي في المجموعة الثانية بمنافسات كرة القدم، إلى جانب الأرجنتين والمغرب وأوكرانيا.

ووصلت بعثة المنتخب الأولمبي العراقي إلى مدينة ليون، استعدادًا للمشاركة في منافسات كرة القدم التي ستنطلق يوم الأربعاء المقبل، حيث سيواجه المنتخب العراقي نظيره الأوكراني في مستهل مشواره بالبطولة.

وفي ثاني اللقاءات، سيواجه المنتخب العراقي نظيره الأرجنتيني يوم 27 من شهر يوليو/ تموز الجاري، فيما سيختتم دور المجموعات بمواجهة المغرب يوم 30 من الشهر الحالي.