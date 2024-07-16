بعقد لموسمين.. الخور القطري يعلن ضم أيمن حسين رسميًا

أعلن نادي الخور القطري اليوم الثلاثاء، عبر حساباته الرسمية، عن تعاقده مع أيمن حسين هداف المنتخب العراقي ونادي القوة الجوية، لمدة موسمين، أي إلى غاية يونيو/ حزيران 2026، في خطوة تهدف لتعزيز صفوف الفريق للموسم المقبل.

وتأتي هذه الصفقة بعد أن قدم نادي الخور عرضًا رسميًا للاعب العراقي، الذي قبل العرض لتمثيل النادي القطري في الموسم الجديد 2024-25، على حساب عروض أخرى وصلته.

وفي بيان رسمي عبر منصة "x" (تويتر سابقًا)، عبّر نادي الخور عن سعادته بالتعاقد مع اللاعب الأسبق لنادي الرجاء المغربي، معبرًا على ثقته في قدرة اللاعب على تقديم مستويات مميزة والمساهمة في تحقيق الانتصارات خلال الموسم القادم.

وكتب عبر حسابه الرسمي: "يسرنا أن نعلن عن التعاقد مع هداف آسيا المهاجم الدولي العراقي أيمن حسين لتدعيم صفوف الفريق". وأضاف: "نتطلع لرؤية أيمن في الملعب قريبًا وننتظر منه الإضافة لخط الهجوم".

وأوضح في منشور آخر: "أكمل نادي الخور الرياضي عقد المحترفين للموسم الجديد بالتعاقد مع أيمن لمدة موسمين، حيث قام نائب رئيس النادي مبارك عبد العزيز المهندي بتوقيع العقد الرسمي

وقدم أيمن حسين بموسم رائع في دوري نجوم العراق 2023-2024، حيث حصل على لقب هداف الدوري بتسجيله 27 هدفًا.

هذا الإنجاز الكبير جعله محط أنظار العديد من الأندية، لكنه اختار الخور القطري كوجهته الجديدة، مستفيدًا من خبرته السابقة في الدوري القطري.

تجارب أيمن حسين في الدوري القطري

ولا يعد النجم العراقي غريبًا عن الملاعب القطرية، فقد سبق له أن مثل فريقي المرخية وأم صلال في الدوري القطري. كما سبق للاعب البالغ من العمر (28 عامًا)، أن خاض تجارب احترافية مع الصفاقسي التونسي والرجاء الرياضي المغربي والجزيرة الإماراتي.

هذه التجارب السابقة تمنحه ميزة إضافية في التأقلم السريع مع فريقه الجديد الخور، والتألق في الملاعب القطرية مرة أخرى.

ويأتي تعاقد نادي الخور مع أيمن حسين كجزء من خطط النادي لتعزيز قوته الهجومية وزيادة فرصه في المنافسة على الألقاب في الموسم الجديد، حيث يراهن الفريق القطري كثيرًا على مهارات أيمن التهديفية وخبرته الواسعة في الملاعب لتحقيق أهدافه.

وتنتظر جماهير نادي الخور بفارغ الصبر رؤية أيمن حسين بقميص فريقهم الجديد. الأمل كبير في أن يتمكن اللاعب من تكرار نجاحاته في الدوري القطري وأن يكون له دور محوري في تحسين أداء النادي.