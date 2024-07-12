جاكو تنقذ الاتحاد العراقي من الحرج بعد تحذير شديد من الأولمبية الدولية

أصدرت شركة جاكو الالمانية للتجهيزات الرياضية، اليوم الجمعة، (12 تموز 2024)، بياناً ترد فيه على زي المنتخب الأولمبي العراقي لكرة القدم المشارك في أولمبياد باريس، واعتراض اللجنة الاولمبية الدولية على ارتداء زي شركة (جاكو) والالتزام بارتداء زي شركة اديداس الألمانية أيضاً خلال البطولة التي تنطلق في العاصمة الفرنسية في 26 من تموز وتنتهي في 11 آب المقبل.

وقال الوكيل الحصري لشركة جاكو الالمانية في الشرق الأوسط في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، انه "وعلى ضوء الاتصال المباشر من قبل عدنان درجال رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم وحرص شراكتنا وشركة جاكو على استمرار التعاون الجيد بيننا وللحفاظ على خططنا المستقبلية المشتركة لدعم كرة القدم العراقية وخصوصا بعد زيارة درجال إلى ألمانيا نود أن نبين بان شركة جاكو على استعداد لتلبية طلب الاتحاد العراقي على ارتداء ملابس ماركة اخرى في أولمبياد باريس والتي ستقوم اللجنة الأولمبية العراقية بتزويدها للمنتخب الأولمبي".

وأوضحت الشركة وفقاً لبيان "بان القرار هذا جاء لينهي الجدل بخصوص التجهيزات الرياضية لان العراق أكبر من كل شي وإذا كنا نرى ونعمل لمصلحة العراق فالمفروض ان نضع كل، شي جانبا وان لا تقترب من المساس باستعدادات فرقنا الأولمبية والوطنية في المناسبات المقبلة"

وأعربت عن "تقديرها لاحترام الاتحاد العراقي لالتزاماته القانونية وكنا نتمنى ايضا ان تحترم الأولمبية عقدنا المبرم مع الاتحاد العراقي مع الاشارة إلى أن هناك العديد من المنتخبات المشاركة في أولمبياد باريس ارتدت واحترمت عقود اتحاداتها المبرمة وأكبر مثال هو البلد المضيف فرنسا حيث منتخبها الكروي يرتدي ماركة معينة والوفد الأولمبي ماركة اخرى ومثال آخر اليابان واوزبكستان الذي فريقها لكرة القدم يرتدي جاكو والوفد الأولمبي ماركة ثانية بالإضافة إلى العديد من الدول الأخرى".

وكانت اللجنة الاولمبية الدولية حذرت أول أمس الأربعاء، في خطاب بعثته الى الاتحاد العراقي لكرة القدم حذرت فيه الأخير، من ان "اللجنة الاولمبية العراقية تملك السلطة الحصرية الوحيدة بتحديد ووصف ملابس التجهيزات التي يرتديها والملابس التي يستخدمها لأعضاء و وفودها المشاركة في الدورات الأولمبية فيما يخص المنافسات الرياضية ومراسيم الافتتاح والختام المتعلقة بها".