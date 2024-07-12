"الأغلى بتاريخ الدوري".. حسم صفقة المدرب الجديد للقوة الجوية

كشف مصدر رياضي مطلع، اليوم الجمعة، (12 تموز 2024)، عن حسم صفقة المدرب الجديد للقوة الجوية.

وذكر المصدر ان "الصفقة تمت، بتسمية القطري وسام رزق مدرباً لفريق القوة الجوية للموسم المقبل 2024 -2025".

ولفت الى "توقيع العقد اليوم من قبل المدرب القطري الذي سيتواجد في بغداد خلال الأسبوع الحالي".

ونوه المصدر الى، ان "المدرب القطري (وسام رزق) أصبح صاحب أغلى عقد في تأريخ الدوري العراقي"، دون ان يكشف عن قيمته.