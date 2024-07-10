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ملعب الشعب يحتضن مباراة الشرطة والقوة الجوية اليوم في نهائي كأس العراق


يترقب عشاق الإثارة والتشويق اليوم الأربعاء مباراة القمة الجماهيرية المنتظرة على أرض ملعب الشعب الدولي، والتي تجمع بين الشرطة ونظيره القوة الجوية، في مواجهة تقام برسم المشهد الختامي من مسابقة كأس العراق لكرة القدم، وذلك في تمام الساعة الثامنة مساء.

وكان القيثارة قد نجح في حصد لقب الدوري للموسم الثالث على التوالي، جامعا حتى الجولة السابعة والثلاثين 84 نقطة، متفوقا على منافسه المباشر الجوية بفارق 5 نقاط، مع تبقي جولة أخيرة ستكون بمثابة تحصيل حاصل لهما، بعد أن تحدد البطل والوصيف.

ويتوقع المدرب المصري مؤمن سليمان تحقيق ثنائية الدوري والكأس، بعد مشوار مثير وموسم استثنائي بصمت عليه كتيبته الخضراء بالتتويج بالدرع، وهو يتطلع لقيادة الفريق لدخول تاريخ النادي من أوسع أبوابه، من خلال الفوز بأول لقب في تاريخ مشاركات الشرطة في بطولات الكأس.

وجاء تأهل القيثارة إلى المباراة النهائية، عقب تفوقه على النفط بهدف نظيف حمل توقيع اللاعب حسين علي.

بالمقابل، يطمح الصقور لتعويض إخفاق الدوري ومصالحة جماهيره، معتمدا على الحافز المعنوي الكبير عقب الإطاحة بالغريم التقليدي الزوراء من الدور نصف النهائي بهدف مصطفى سعدون.

وعلى صعيد متصل عقدَ أمس في مقرِّ اتحاد الكرة، الاجتماع الفنيّ والتنسيقيّ لنهائي كأس العراق بين القوة الجوية والشرطة، وجرت خلاله مناقشة الألوان الرسميّة للفريقين، إذ سيرتدي الجوية القميص الأزرق التقليدي وحارس المرمى الزي الأسود، بينما سيلعب الشرطة باللون البنفسجي الكامل، وحارس المرمى الرصاصي.

وأكد رئيس اللجنة المنظمة، النائب الأول لرئيس اتحاد اللعبة علي جبار، ضرورة تعاون الجميع لإنجاح المباراة، لكونها تـُشاهد من قبل الجميع، وتحظى بالمتابعة آسيوياً وعربياً، وهذا يحملنا مسؤوليةً كبيرةً للتحلي بالروح الرياضيّة، ونبذ أي عملٍ وفعلٍ قد يؤدي إلى شحن الجماهير، وإلى أعمالِ شغب.

وبيّن أن الفريقان يتمتعان بقاعدةٍ جماهيريةٍ كبيرة، وسلكا طريقَ النجاح في المنافسةِ على مسابقتي الدوري والكأس، لذلك من الواجبِ على الناديين والجماهير إخراج المباراة بأجمل صورةٍ لكونها تمثل صورة البلد.

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