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أولمبياد باريس.. الأولمبي يغادر بغداد غدا الأربعاء للشروع بالتحضيرات النهائية


من المؤمَّل أن يغادر فجر غد الأربعاء وفد المنتخب الأولمبي لكرة القدم، العاصمة بغداد متوجّهاً إلى إسطنبول التركيَّة ومنها لمدينة تولوز الفرنسية من أجل الدخول في معسكر تدريبي، تتخلله إقامة مباراة ودية واحدة أمام الفريق المصري في السابع عشر من الشهر الحالي، بغية الوقوف على مستويات اللاعبين ورفع معدل جاهزيتهم فنياً وبدنياً قبل انطلاق دورة الألعاب الأولمبية، التي من المقرر أن تستضيفها باريس خلال الفترة من 24 تموز وحتى 10 آب.

ويتخلّف عن الذهاب خماسي القوة الجوية (أيمن حسين وإبراهيم بايش وسعد ناطق وعلي جاسم ومصطفى سعدون) بسبب ارتباطهم مع الصقور في نهائي بطولة الكأس، على أن يلتحقوا بالوفد حين انتهاء مهمتهم، إضافة إلى لاعب أمانة بغداد رضا فاضل لعدم حصوله على التأشيرة حتى الآن.

ويتنافس العراق ضمن المجموعة الثانية التي تضم الأرجنتين وأوكرانيا والمغرب، وتمثل المباراة الأولى أمام أوكرانيا التي ستقام في ملعب ليون بالرابع والعشرين من تموز الحالي، الانطلاقة التي ستبين الشكل الذي سيظهر به أسود الرافدين في المحفل الأولمبي، وهو يواجه عناصر مميزة معروفة في الساحة العالمية على غرار أشرف حكيمي نجم باريس سان جرمان وسفيان رحيمي المتوج بلقب بطولة أندية آسيا مع العين الإماراتي ومنير المحمدي، فضلاً عن الأرجنتيني نيكولاس أوتاميندي ومهاجم مانشستر سيتي الإنكليزي جوليان ألفاريز وحارس مرمى أياكس أمستردام الهولندي غيرونيمو رولي، ولاعب أتلتيكو مدريد الإسباني جوليانو سيميوني؟

تجدر الإشارة إلى أنَّ المنتخب الأولمبي تأهّل إلى أولمبياد باريس للمرة السادسة تاريخياً، عقب حلوله بالمركز الثالث في بطولة آسيا تحت 23 عاماً بفوزه على إندونيسيا بهدفين مقابل هدف واحد، ليترشح إلى جانب اليابان وأوزبكستان كممثلين عن القارة الصفراء.

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