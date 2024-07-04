اليوم انطلاق الجولة الـ37 بخمس مواجهات ضمن دوري نجوم العراق

تجرياليوم الخميس خمس مواجهات كروية، ضمن الجولة 37 لدوري نجوم العراق لكرة القدم في بغداد والكوت والنجف زاخو، حيث تقام في الساعة الخامسة عصراً ثلاث مباريات تجمع الأولى فريق القاسم بضيفه فريق القوة الجوية على ملعب الكوت.

‏فيما يستضيف ملعب الشعب الدولي المباراة الثانية التي تقام بين فريق الشرطة وضيفه فريق دهوك.

‏كذلك يواجه فريق النفط في المباراة الثالثة على ملعب الساحر أحمد راضي ضيفه فريق الزوراء.

كذلك تقام مباراتان عند الساعة السابعة والنصف مساءً تجمع الأولى فريق نفط الوسط مع ضيفه فريق أمانة بغداد.

وفي الثانية يلتقي فريق نادي زاخو بضيفه نادي الحدود على ملعب الأول.