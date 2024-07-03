كاساس معجب بمحمد قاسم وهيران احمد ويبحث عن خيارات جديدة قبل الدخول بالتصفيات "الحاسمة"

يواصل الإسباني خيسوس كاساس مدرب المنتخب العراقي البحث عن لاعبين جدد لتعزيز صفوف فريقه قبل خوض تصفيات آسيا المؤهلة إلى كأس العالم 2026 في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.

ومن المقرر أن يواجه المنتخب العراقي نظيره العماني في ملعب البصرة الدولي في الخامس من سبتمبر/ أيلول المقبل، في أولى مباريات المنتخبين بالتصفيات.

كاساس يبحث عن خيارات جديدة

يواصل مدرب المنتخب العراقي البحث عن اللاعبين الجاهزين والجيدين تمهيدًا لضمهم لصفوف المنتخب العراقي قبل الدخول في تصفيات آسيا الحاسمة مطلع شهر سبتمبر/ أيلول المقبل، إذ يتطلع إلى منح الفرصة للاعبين جدد وتجربتهم في معسكر تدريبي قبل انطلاق المرحلة الحاسمة من التصفيات.

ووضع مدرب العراق لاعب النجف محمد قاسم ولاعب دهوك هيران أحمد ضمن أولوياته للمشاركة في معسكر المنتخب العراقي المزمع إقامته منتصف الشهر القادم في الدوحة أو البصرة، حيث يجري التنسيق مع الاتحاد العراقي لكرة القدم من أجل تحديد المكان النهائي لمعسكر أسود الرافدين.

كما ان المدرب الإسباني معجب بما يقدمه هذا الثنائي في دوري نجوم العراق، إذ يرى أنهما مؤهلان للعب في صفوف المنتخب العراقي، حيث فتح كاساس صفحة جديدة مع جميع اللاعبين العراقيين وإزالة الخطوط الحمراء التي وضعها على البعض منهم بهدف توحيد الصفوف في التصفيات الحاسمة لتحقيق حلم الجماهير العراقية التي انتظرت طويلاً لرؤية فريقها في كأس العالم، بحسب winwin.

ويجد المدرب في لاعب هيرنيفين الهولندي، دانيلو السعد، ورقة رابحة سيعتمد عليها في مباراة عمان الأولى بالتصفيات، إذ كان السعد حاضرًا في القائمة الأولية لمباراتي العراق أمام إندونيسيا وفيتنام، لكن تم استبعاده بعد المفاضلة بينه وبين يوسف أمين لاعب براونشفايغ الألماني.

ويعول المنتخب العراقي على جماهيره الغفيرة في مبارياته بالتصفيات الآسيوية والتي ستقام في ملعب البصرة الدولي، الذي يتسع لـ60 ألف متفرج، إذ من المتوقع أن يكون الملعب ممتلئًا في جميع مباريات "أسود الرافدين" في تصفيات كأس العالم.

وسيكون خيسوس كاساس حاضرًا رفقة منتخب العراق الأولمبي في أولمبياد باريس 2024، لمتابعة اللاعبين عن كثب وتقديم المشورة والمساعدة للفريق العراقي.