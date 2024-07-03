رسالة تحذيرية لكاساس وشنيشل بشأن أيمن حسين.. ما القصة؟

تلقى الإسباني خيسوس كاساس مدرب "أسود الرافدين" والعراقي راضي شنيشل مدرب أولمبي العراق، رسالة تحذيرية من المدرب العراقي صادق سعدون، من تراجع مستوى مهاجم المنتخب العراقي ونادي القوة الجوية أيمن حسين، رغم وصفه إياه بأنه "نجم العراق الأول".

ويستعد أيمن حسين للمشاركة مع المنتخب العراقي الأولمبي في أولمبياد باريس 2024، إذ سيكون أحد اللاعبين فوق السن القانونية (23 عامًا) في منافسات كرة القدم.

سعدون يحذر أيمن حسين قبل خوض الأولمبياد مع العراق

وقال سعدون: "أيمن حسين من اللاعبين المهمين الذين يُعول عليهم وهو النجم الأول في المنتخب العراقي الأول والمنتخب الأولمبي، لذلك يجب أن يكون مستعدًا وبأفضل مستوياته لأنه سيخوض الكثير من المباريات وسيكون هو اللاعب الحاسم فيها وربما سيكون هو فقط صاحب الفضل في الانتصارات".

وأضاف: "اللاعب أيمن حسين تراجع مستواه في الآونة الأخيرة بشكل كبير، المهاجم أصبح يضيع العديد من الهجمات السهلة والتي قد لا تتاح له بسهولة مع المنتخبين الأول والأولمبي، للأسف اللاعب في هبوط مستمر ولم يعد كما كان في فترته الذهبية التي عاشها سابقًا في أيام كأس آسيا، الأمر يحتاج إلى وقفة مع النفس ومراجعة المستوى والمباريات التي خاضها".

وأكمل قائلًا: "أود أن أقول ل‍أيمن حسين إنه لاعب يمتلك قيمة عالية محليًا ودوليًا، الكرات التي وصلت إليك والفرص التي أتيحت لك مع القوة الجوية لن تتكرر في أولمبياد باريس، في آخر مباريات الفريق أضاع أيمن حسين 3 فرص حقيقية للتسجيل وأمام المرمى، لا أقصد التقليل من قيمته أو الانتقاد لكننا نتحدث من أجل المصلحة العامة".

واستطرد بالقول: "المنتخب العراقي الأولمبي سيواجه منتخبات كبيرة ومن ثلاث مدارس كروية في أولمبياد باريس، العراق اليوم بحاجة ل‍أيمن حسين الهداف الجاهز وليس لأيمن الذي يضيع أسهل الفرص، أعلم الظروف المحيطة باللاعب من ضغط مباريات واللعب بدرجات حرارة مرتفعة للغاية، لكن يجب التنبيه من الآن لكي لا يستمر على هذا الأداء".

ويتصدر أيمن حسين، ترتيب هدافي دوري نجوم العراق برصيد 26 هدفًا بفارق 7 أهداف عن أقرب منافسيه، السوري محمود المواس.

وسيلعب المنتخب العراقي الأولمبي في المجموعة الثانية بأولمبياد باريس إلى جانب منتخبات الأرجنتين والمغرب وأوكرانيا. ومن المؤمل أن يخوض المنتخب العراقي الأولمبي، مباراتين وديتين قبل انطلاق التصفيات للفترة من 10 ولغاية 17 يوليو/ تموز المقبل، إذ سيواجه فريق بو الفرنسي والمنتخب الأولمبي المصري.