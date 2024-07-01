اليوم ، خمس مواجهات في ختام الجولة 36 من دوري نجوم العراق.

تجري اليوم الاثنين، خمس مواجهات في ختام منافسات الجولة 36 لدوري نجوم العراق لكرة القدم، وذلك في العاصمة بغداد والسليمانية ودهوك والبصرة والنجف.

‏وتقام مباراة واحدة عند الساعة 5:00 عصراً على ملعب السليمانية بين فريقي نادي نوروز وضيفه نادي الزوراء. ‏بينما تقام مباراتان عند الساعة 7:15 مساءً، تجمع الأولى فريقا نادي دهوك وضيفه نادي الميناء وتجري المباراة على ملعب الأول.

فيما يستضيف ملعب الفيحاء في محافظة البصرة، مباراة فريق اصحاب الارض نفط البصرة وضيفه فريق النفط.

‏كما تقام مباراتان عند الساعة 9:30 مساءً تجمع الأولى فريق القوة الجوية وضيفه فريق أربيل، وتجري المباراة على ملعب الشعب الدولي.

‏ويختم مباريات الجولة 36 فريقا نادي النجف وضيفه نادي الشرطة وتقام المباراة على ملعب النجف الدولي.