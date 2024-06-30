منتخب الشباب يغادر بطولة غرب اسيا من الدور الاول

غادر منتخبنا الشبابي بطولة الديار العربية(غرب اسيا) رغم فوزه مساء اليوم الاحد على شقيقه اللبناني بهدفين دون رد وذلك بسبب فارق الاهداف، حيث كان يحتاج منتخبنا الى هدف واحد فقط ليضمن بطاقة افضل ثاني بين المجاميع الثلاث.

وجاء هدفا منتخبنا بامضاء اللاعبين هلكورد قيس وسداد حاجي، الا ان الفوز لم يكن كافيا لتأهل الفريق حيث تأهل منتخب الاردن بطلا للمجموعة الثانية بعد فوزه اليوم على منتخب البانيا فيما تأهل منتخب السعودية بطلا للمجموعة الاولى وتأهل منتخب الامارات بطلا للمجموعة الثالثة فيما ذهبت بطاقة افضل ثاني لمنتخب اليمن بذات رصيد منتخبنا بخمس نقاط ، لكن فارق الاهداف صب لمصلحة المنتخب اليمني ليبلغ نصف النهائي