العراق يواجه لبنان اليوم لحسم التأهل لنصف نهائي بطولة غرب آسيا للشباب

في آخر مواجهاته ضمن مرحلة المجموعات لبطولة غرب آسيا تحت 20 عاماً المتواصلة فعالياتها في مدينة الطائف السعوديَّة يختتم منتخب الشباب لكرة القدم مبارياته بلقاء نظيره اللبناني في تمام الساعة الخامسة من عصر اليوم الأحد في ملعب نادي عكاظ، بينما تقام في التوقيت ذاته مواجهة أخرى لحساب نفس المجموعة تجمع الأردن وألبانيا "ضيف البطولة" في ملعب مدينة الملك فهد الرياضية.

ويتصدّر المنتخب الألباني سلم ترتيب المجموعة الثانية برصيد أربع نقاط متقدماً بفارق عدد الأهداف المسجلة على مطارده المنتخب الأردني، بينما يحتل ليوث الرافدين المركز الثالث برصيد نقطتين ويتذيل لبنان الجدول برصيد خال من النقاط.

وعلى الرغم من صعوبة مهمة اجتياز حاجز مرحلة المجموعات، إلا أنَّ منتخب شباب العراق عازم على التمسك بآماله عبر تحقيق فوز أول في البطولة الإقليمية مع وفرة تهديفية كبيرة أمام نظيره اللبناني عصر اليوم وانتظار نتيجة التعادل بين المتصدرين ألبانيا والأردن، وهو ما سيعني وصول رصيد المنتخبات الثلاثة إلى خمس نقاط، الأمر الذي سيفرض على الجميع اللجوء إلى حصيلة الأهداف المسجلة والمستقبلة لتحديد المتأهل عن المجموعة إلى الدور النصف النهائي.

وتعادل العراق عصر أمس الأول بهدف لمثله مع نظيره الألباني، وقدم أداء مقبولاً نوعاً ما وكانوا قريبين جداً من تحقيق الفوز لولا ارتكاب هفوة دفاعية قاتلة استغلها المنافس ليسجل من خلالها هدف التعديل.

وتقام هذه النسخة الحالية من بطولة غرب آسيا، بمشاركة قياسية بواقع 12 منتخباً وزعت بين ثلاث مجموعات، ولعبت المنتخبات الدور الأول بنظام الدوري من مرحلة واحدة ويتأهل أول كل مجموعة إلى جانب أفضل منتخب يحتل المركز الثاني إلى الدور قبل النهائي ومن ثم يتأهل الفائزان إلى المباراة النهائية المقررة في الخامس من تموز المقبل.

ومن الجدير بالذكر أن ليوث الرافدين يحتفظون بلقب النسختين الأخيرتين من البطولة، إذ أقيمت الثانية بمدينتي البصرة وأربيل عام 2021، وشهدت بجواره مشاركة منتخبات فلسطين واليمن والبحرين والكويت وسوريا والإمارات والأردن ولبنان، كما أنَّ العراق توج بلقب النسخة الأولى التي أقيمت في فلسطين عام 2019، وشهدت كذلك مشاركة الإمارات والأردن وفلسطين والبحرين وقطر.