الصفحة الرياضية

العراق يواجه لبنان اليوم لحسم التأهل لنصف نهائي بطولة غرب آسيا للشباب


في آخر مواجهاته ضمن مرحلة المجموعات لبطولة غرب آسيا تحت 20 عاماً المتواصلة فعالياتها في مدينة الطائف السعوديَّة يختتم منتخب الشباب لكرة القدم مبارياته بلقاء نظيره اللبناني في تمام الساعة الخامسة من عصر اليوم الأحد في ملعب نادي عكاظ، بينما تقام في التوقيت ذاته مواجهة أخرى لحساب نفس المجموعة تجمع الأردن وألبانيا "ضيف البطولة" في ملعب مدينة الملك فهد الرياضية.

ويتصدّر المنتخب الألباني سلم ترتيب المجموعة الثانية برصيد أربع نقاط متقدماً بفارق عدد الأهداف المسجلة على مطارده المنتخب الأردني، بينما يحتل ليوث الرافدين المركز الثالث برصيد نقطتين ويتذيل لبنان الجدول برصيد خال من النقاط.

وعلى الرغم من صعوبة مهمة اجتياز حاجز مرحلة المجموعات، إلا أنَّ منتخب شباب العراق عازم على التمسك بآماله عبر تحقيق فوز أول في البطولة الإقليمية مع وفرة تهديفية كبيرة أمام نظيره اللبناني عصر اليوم وانتظار نتيجة التعادل بين المتصدرين ألبانيا والأردن، وهو ما سيعني وصول رصيد المنتخبات الثلاثة إلى خمس نقاط، الأمر الذي سيفرض على الجميع اللجوء إلى حصيلة الأهداف المسجلة والمستقبلة لتحديد المتأهل عن المجموعة إلى الدور النصف النهائي.

وتعادل العراق عصر أمس الأول بهدف لمثله مع نظيره الألباني، وقدم أداء مقبولاً نوعاً ما وكانوا قريبين جداً من تحقيق الفوز لولا ارتكاب هفوة دفاعية قاتلة استغلها المنافس ليسجل من خلالها هدف التعديل.

وتقام هذه النسخة الحالية من بطولة غرب آسيا، بمشاركة قياسية بواقع 12 منتخباً وزعت بين ثلاث مجموعات، ولعبت المنتخبات الدور الأول بنظام الدوري من مرحلة واحدة ويتأهل أول كل مجموعة إلى جانب أفضل منتخب يحتل المركز الثاني إلى الدور قبل النهائي ومن ثم يتأهل الفائزان إلى المباراة النهائية المقررة في الخامس من تموز المقبل.

ومن الجدير بالذكر أن ليوث الرافدين يحتفظون بلقب النسختين الأخيرتين من البطولة، إذ أقيمت الثانية بمدينتي البصرة وأربيل عام 2021، وشهدت بجواره مشاركة منتخبات فلسطين واليمن والبحرين والكويت وسوريا والإمارات والأردن ولبنان، كما أنَّ العراق توج بلقب النسخة الأولى التي أقيمت في فلسطين عام 2019، وشهدت كذلك مشاركة الإمارات والأردن وفلسطين والبحرين وقطر.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
العراق يواجه لبنان اليوم لحسم التأهل لنصف نهائي بطولة غرب آسيا للشباب
ماذا قال كاساس بعد نهاية مراسيم قرعة تصفيات آسيا المونديالية؟
منتخبنا الشبابيّ يختتمُ تحضيراته لمُواجهةِ منتخب شباب ألبانيا غداً الجمعة في ثاني مبارياته ببطولةِ الديار العربية
جدول مباريات العراق في التصفيات النهائية المؤهلة إلى كأس العالم
اعلان نتائج قرعة الحسم المؤهلة لكأس العالم
اللجنة الأولمبية تقرر حل إدارة نادي الزوراء وتشكيل هيئة مؤقتة
أولمبياد باريس.. درجال يتسلم قائمة الأولمبي الرسمية من راضي شنيشل
اليوم ، أربع مواجهات قوية في يورو 2024
خمس مواجهات في بداية الجولة الـ 35 لدوري نجوم العراق هذا اليوم
إنطلاق بطولة غرب آسيا للشباب اليوم في السعودية
الاكثر مشاهدة في (الصفحة الرياضية)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 0
يورو 0
الجنيه المصري 0
تومان ايراني 0
دينار اردني 0
دينار كويتي 0
ليرة لبنانية 0
ريال عماني 0
ريال قطري 0
ريال سعودي 0
ليرة سورية 0
دولار امريكي 0
ريال يمني 0
التعليقات
مهدي اليستري : السلام عليك ايها السيد الزكي الطاهر الوالي الداعي الحفي اشهد انك قلت حقا ونطقت صدقا ودعوة إلى ...
الموضوع :
قصة السيد ابراهيم المجاب … ” إقرأوها “
ابو محمد : كلنا مع حرق سفارة امريكا الارهابية المجرمة قاتلة اطفال غزة والعراق وسوريا واليمن وليس فقط حرق مطاعم ...
الموضوع :
الخارجية العراقية ترد على واشنطن وتبرأ الحشد الشعبي من هجمات المطاعم
جبارعبدالزهرة العبودي : هذا التمثال يدل على خباثة النحات الذي قام بنحته ويدل ايضا على انه فاقد للحياء ومكارم الأخلاق ...
الموضوع :
استغراب نيابي وشعبي من تمثال الإصبع في بغداد: يعطي ايحاءات وليس فيه ذوق
سميرة مراد : بوركت الانامل التي سطرت هذه الكلمات ...
الموضوع :
رسالة الى رئيس الوزراءالسابق ( الشعبوي) مصطفى الكاظمي
محمد السعداوي الأسدي ديالى السعدية : الف الف مبروك للمنتخب العراقي ...
الموضوع :
المندلاوي يبارك فوز منتخب العراق على نظيره الفيتنامي ضمن منافسات بطولة كأس اسيا تحت ٢٣ سنة
محمود الراشدي : نبارك لكم هذا العمل الجبار اللذي طال إنتظاره بتنظيف قلب بغداد منطقة البتاويين وشارع السعدون من عصابات ...
الموضوع :
باشراف الوزير ولأول مرة منذ 2003.. اعلان النتائج الاولية لـ"صولة البتاوين" بعد انطلاقها فجرًا
الانسان : لانه الوزارة ملك ابوه، لو حكومة بيها خير كان طردوه ، لكن الحكومة ما تحب تزعل الاكراد ...
الموضوع :
رغم الأحداث الدبلوماسية الكبيرة في العراق.. وزير الخارجية متخلف عن أداء مهامه منذ وفاة زوجته
غريب : والله انها البكاء والعجز امام روح الكلمات يا ابا عبد الله 💔 ...
الموضوع :
قصيدة الشيخ صالح ابن العرندس في الحسين ع
أبو رغيف : بارك الله فيكم أولاد سلمان ألمحمدي وبارك بفقيه خراسان ألسيد علي ألسيستاني دام ظله وأطال الله عزوجل ...
الموضوع :
الحرس الثوري الإيراني: جميع أهداف هجومنا على إسرائيل كانت عسكرية وتم ضربها بنجاح
احمد إبراهيم : خلع الشيخ خليفة بن حمد آل ثاني لم يكن الاول من نوعه في الخليج العربي فقد تم ...
الموضوع :
كيف قبلت الشيخة موزة الزواج من امير قطر حمد ال ثاني؟
فيسبوك